«Бэйцзин Гоань» — «Чунцин Лифань». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч Суперлиги 1 сентября 2020 года

В 8-м туре китайской Суперлиги «Бэйцзин Гоань» сыграет с «Чунцин Лифань» на стадионе «Куньшань Спортс Сентер». Начало матча в 15:00 по мск. Прогноз на «Бэйцзин Гоань» — «Чунцин Лифань».

«Бэйцзин Гоань»

«Бэйцзин» располагается на втором месте в турнирной таблице группы B. Клуб набрал 14 очков, одержав четыре победы, сыграв дважды вничью и потерпев одно поражение.

В трех прошлых турах коллектив победить не смог. Были ничьи с «Циндао Хайню» (3:3) и «Шицзячжуан Эвер Брайт» (2:2), а также фиаско во встрече с «Шанхай СИПГ» (1:2).

Из последних побед стоит выделить встречи с «Тяньцзинь Тэда» и «Хэбэем». В обоих случаях счет был 3:1 в пользу хозяев.

«Чунцин Лифань»

До позапрошлого тура «красно-синие» еще не знали радости победы. Сперва они уступили 1:2 «Бэйцзин Гоань», после чего поделили очки с «Тяньцзинь Тэда» и «Хэбэй Илиньшаньчжуан» (по 2:2).

Затем была зафиксирована третья ничья кряду — против «Циндао Хайню» (0:0). За этим следовало поражение от «Ухань Чжоэр» (0:2) и, наконец, выигрыш над «Шицзячжуан Эвер Брайт» (1:0).

В предыдущем матче «Чунцин Лифань» вновь уступил — «Шанхай СИПГ» (0:3). С шестью набранными пунктами команда идет на седьмой позиции в турнирной таблице группы Б.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,32, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, ничья — в 4,80.

Рекомендуем ставить на то, что «Бэйцзин Гоань» выиграет, и обе команды забьют за 2,70. 0