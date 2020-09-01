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    Продолжит ли сдавать позиции «Бэйцзин Гоань»?

    «Бэйцзин Гоань» — «Чунцин Лифань». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч Суперлиги 1 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бэйцзин Гоань» — «Чунцин Лифань»
    «Бэйцзин Гоань» не знает побед три матча кряду
    В 8-м туре китайской Суперлиги «Бэйцзин Гоань» сыграет с «Чунцин Лифань» на стадионе «Куньшань Спортс Сентер». Начало матча в 15:00 по мск. Прогноз на «Бэйцзин Гоань» — «Чунцин Лифань».

    «Бэйцзин Гоань»

    «Бэйцзин» располагается на втором месте в турнирной таблице группы B. Клуб набрал 14 очков, одержав четыре победы, сыграв дважды вничью и потерпев одно поражение.

    В трех прошлых турах коллектив победить не смог. Были ничьи с «Циндао Хайню» (3:3) и «Шицзячжуан Эвер Брайт» (2:2), а также фиаско во встрече с «Шанхай СИПГ» (1:2).

    Из последних побед стоит выделить встречи с «Тяньцзинь Тэда» и «Хэбэем». В обоих случаях счет был 3:1 в пользу хозяев.

    «Чунцин Лифань»

    До позапрошлого тура «красно-синие» еще не знали радости победы. Сперва они уступили 1:2 «Бэйцзин Гоань», после чего поделили очки с «Тяньцзинь Тэда» и «Хэбэй Илиньшаньчжуан» (по 2:2).

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    • Затем была зафиксирована третья ничья кряду — против «Циндао Хайню» (0:0). За этим следовало поражение от «Ухань Чжоэр» (0:2) и, наконец, выигрыш над «Шицзячжуан Эвер Брайт» (1:0).

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    В предыдущем матче «Чунцин Лифань» вновь уступил — «Шанхай СИПГ» (0:3). С шестью набранными пунктами команда идет на седьмой позиции в турнирной таблице группы Б.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,32, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, ничья — в 4,80.

    Рекомендуем ставить на то, что «Бэйцзин Гоань» выиграет, и обе команды забьют за 2,70. 0

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    «Бэйцзин Гоань» — «Чунцин Лифань». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч Суперлиги 1 сентября 2020 года. Прогноз на «Бэйцзин Гоань» — «Чунцин Лифань». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.70
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