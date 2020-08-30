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    «Краснодар» — «Ростов». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч РПЛ 30 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Ростов»
    «Ростов» — «Краснодар»
    В 6-м туре РПЛ «Краснодар» будет принимать «Ростов». Матч пройдет 30 августа на арене «Краснодар». Начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Краснодар» — «Ростов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Августа 2020 года
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    •  Краснодар 20:00 Ростов Ростов
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.30
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    «Краснодар»

    «Краснодар» второй сезон подряд занял третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда примет участие в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    В 30 поединках минувшего первенства «быки» вышли победителями в 14 из них, десять раз сыграли вничью и шесть матчей проиграли, разница мячей — 49-30

    В стартовом матче чемпионата России «Краснодар» на выезде разгромил «Уфу» со счетом 3:0, но уже во втором туре на выезде уступил «Локомотиву» со счетом 0:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    Затем кубанцы на своем поле одолели тульский «Арсенал» со счетом 2:0, но на выезде уступили «Уралу» (0:1)., играя второй тайм в меньшинстве.

    В последнем матче «быки» на своем поле ушли от поражения в матче с ЦСКА (1:1) и с 7 очками идут на 10-м месте.

    «Ростов»

    «Ростов» завершил прошлый сезон на пятом месте турнирной таблицы РПЛ. В 30 матчах команда набрала 45 очков, выиграв 12 матчей и проиграв 9, при разнице мячей 45-50.

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  • 24/08/2020

    • В первом туре нового чемпионата «желто-синие» на выезде смогли одолеть «Тамбов» (1:0) , после чего «Ростов» в родных стенах уступил действующему чемпиону — «Зениту» (0:2).

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    • Затем подопечные Карпина на выезде уступили «Динамо» (0:2) , и в гостях вырвали победу у «Уфы» (1:0), играя второй тайм в большинстве.

    В 5-м туре ростовчане дома справились с «Уралом» (1:0). В двух последних матчах автором победного года стал японский новичок «Ростова» Хасимото.

    После 5 туров «Ростов» с 9 очками идет на 6-м месте в таблице РПЛ, на 3 балла отставая от «Зенита».

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    В прошлом сезоне «Ростов» дважды сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2 в гостях и 1:1 дома). В Краснодаре «Ростов» побеждал последний раз еще в 2014 году. В 5 последних гостевых матчах — 3 ничьи и 2 поражения.

    Прогноз и ставки

    На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.85, на ничью — 3.70, а на победу «Ростова» — 4.35.

    «Ростов» давно не побеждал в Краснодаре, вряд ли эта серия прервется. Прогнозируем, что «Быки» не проиграют дома.

    Матч будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 2.00 и «Обе забьют» за 1.85. 0

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    «Краснодар» — «Ростов». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч РПЛ 30 августа 2020 года. Прогноз на «Краснодар» — «Ростов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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