«Краснодар» — «Ростов». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч РПЛ 30 августа 2020 года

В 6-м туре РПЛ «Краснодар» будет принимать «Ростов». Матч пройдет 30 августа на арене «Краснодар». Начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Краснодар» — «Ростов».

«Краснодар»

«Краснодар» второй сезон подряд занял третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда примет участие в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В 30 поединках минувшего первенства «быки» вышли победителями в 14 из них, десять раз сыграли вничью и шесть матчей проиграли, разница мячей — 49-30

В стартовом матче чемпионата России «Краснодар» на выезде разгромил «Уфу» со счетом 3:0, но уже во втором туре на выезде уступил «Локомотиву» со счетом 0:1.

Календарь и таблица РПЛ

Затем кубанцы на своем поле одолели тульский «Арсенал» со счетом 2:0, но на выезде уступили «Уралу» (0:1)., играя второй тайм в меньшинстве.

В последнем матче «быки» на своем поле ушли от поражения в матче с ЦСКА (1:1) и с 7 очками идут на 10-м месте.

«Ростов»

«Ростов» завершил прошлый сезон на пятом месте турнирной таблицы РПЛ. В 30 матчах команда набрала 45 очков, выиграв 12 матчей и проиграв 9, при разнице мячей 45-50.

В первом туре нового чемпионата «желто-синие» на выезде смогли одолеть «Тамбов» (1:0) , после чего «Ростов» в родных стенах уступил действующему чемпиону — «Зениту» (0:2).

Затем подопечные Карпина на выезде уступили «Динамо» (0:2) , и в гостях вырвали победу у «Уфы» (1:0), играя второй тайм в большинстве.

В 5-м туре ростовчане дома справились с «Уралом» (1:0). В двух последних матчах автором победного года стал японский новичок «Ростова» Хасимото.

После 5 туров «Ростов» с 9 очками идет на 6-м месте в таблице РПЛ, на 3 балла отставая от «Зенита».

В прошлом сезоне «Ростов» дважды сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2 в гостях и 1:1 дома). В Краснодаре «Ростов» побеждал последний раз еще в 2014 году. В 5 последних гостевых матчах — 3 ничьи и 2 поражения.

Прогноз и ставки

На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.85, на ничью — 3.70, а на победу «Ростова» — 4.35.

«Ростов» давно не побеждал в Краснодаре, вряд ли эта серия прервется. Прогнозируем, что «Быки» не проиграют дома.

Матч будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТБ 2,5 за 2.00 и «Обе забьют» за 1.85. 0