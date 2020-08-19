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    Поднимется ли «Шаньдун Лунэн» на вторую позицию?

    «Шаньдун Лунэн» — «Хэнань Цзянье». Прогноз (к. 4.20) и ставки на голы в чемпионате Китая по футболу 19 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шаньдун Лунэн» — «Хэнань Цзянье»
    «Шаньдун Лунэн» идет третьим
    В среду, 19 августа, в поединке 6-го тура китайской Суперлиги «Шаньдун Лунэн» сразится с «Хэнань Цзянье». Начало встречи — 13:00 по мск. Прогноз на «Шаньдун Лунэн» — «Хэнань Цзянье».

    «Шаньдун Лунэн»

    В 2020 году команда также провела пять официальных поединков. Победа в первом матче китайской Суперлиги над «Далянь Ифан» (3:2) была единственной по итогам трех туров.

    Все потому, что коллектив разошелся миром на выезде с «Цзянсу Сунин» (0:0) и проиграл «Шанхай Шеньхуа» (0:1). После победы над «Гуанчжоу Эвергранд» (1:0) он поднялся на третье место.

    В предыдущем туре клуб снова победил — дома «Шэньчжэнь» (2:0). Этот результат позволяет ему остаться на третьей позиции в двух очках от лидера «Гуанчжоу Эвергранд».

    «Хэнань Цзянье»

    В первом туре нового сезона Суперлиги команда разошлась вничью с «Далянь Ифан» (1:1). После этого снова была мировая — с «Гуанчжоу Фули» (1:1).

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    Только в четвертом туре клуб сумел победить — «Шэньчжэнь» (2:1) на выезде. Благодаря таким результатам он поднялся на пятое место с пятью очками в группе А.

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    Тем не менее, в пятом матче «Хэнань Цзянье» уступил «Гуанчжоу Эвергранд» со счетом 1:3. И все же, поражение не помешало коллективу остаться на своей позиции.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,55, тогда как успех гостей оценивается в 5,00, ничья — в 4,20.

    Рекомендуем ставить на то, что «Шаньдун Лунэн» выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 4,20. 0

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    «Шаньдун Лунэн» — «Хэнань Цзянье». Прогноз (к. 4.20) и ставки на голы в чемпионате Китая по футболу 19 августа 2020 года. Прогноз на «Шаньдун Лунэн» — «Хэнань Цзянье». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.20
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