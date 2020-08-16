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    «Севилья» и «МЮ» сыграют в яркий футбол

    «Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.84) и ставки на тоталы в матче Лиги Европы 16 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Манчестер Юнайтед»
    Эвер Банега
    В четвертьфинале Лиги Европы «Севилья» сыграет с «МЮ». Матч пройдет на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне 16 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Севилья» — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Лига Европы. Полуфинал 16 Августа 2020 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 22:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
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    «Севилья»

    Испанская команда из одноименного города начала свою еврокубковую кампанию с Группы A. В этом квартете она сыграла с клубом АПОЭЛ, «Карабахом» и «Дюделанжем».

    В 6 поединках группового раунда севильцы заработали 15 очков. С разницей голов 14:3 они заняли первое место в турнирной таблице.

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    • В 1/16 финала Лиги Европы «Севилья» сразилась с «ЧФР Клуж». Первый поединок в Румынии закончился ничейным исходом (1:1), а на «Рамон Санчес Писхуан» забитых мячей вообще не было (0:0).

    На стадии 1/8 финала подопечные Юлена Лопетеги встретились с «Ромой» на нейтральном поле в Дуйсбурге. Эту битву «Севилья» выиграла всухую (2:0).

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    • Четвертьфинальный поединок красно-белые провели с «Вулверхэмптоном». На «МСВ-Арене» гол Окампоса на 88-й минуте принес «Севилье» победу (1:0).

    До начала еврокубков в посткарантинный период коллектив Лопетеги провел 11 матчей в рамках Примеры. Ни в одном из них севильцы не проиграли.

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    В 28-м туре «Севилья» победила «Бетис» (2:0), а затем она четырежды скатала вничью с «Леванте» (1:1), «Барсой» (0:0), «Вильярреалом» (2:2) и «Вальядолидом» (1:1).

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    • Далее была выигрышная серия, в которой «Севилья» одержала верх над «Леганесом» (3:0), «Эйбаром» (1:0), «Атлетиком» (2:1) и «Мальоркой» (2:0).

    Позже красно-белые разошлись миром с «Реалом Сосьедад» (0:0) и прихлопнули «Валенсию» (1:0). Сезон команда закончила на 4 месте.

    «Манчестер Юнайтед»

    Английский коллектив начинал Лигу Европы с квартета L, в котором он сражался за выход в плей-офф с АЗ, «Партизаном» и «Астаной».

    В шести играх группового этапа манчестерский клуб сумел забить 10 голов, а пропустил всего 2. Набрав 13 очков, он вышел в раунд на выбывание с первого места.

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    • В первой схватке в рамках плей-офф «Манчестер Юнайтед» попал на «Брюгге». В Бельгии команды расписали мировую (1:1), а вот на «Олд Траффорд» подопечные Уле Гуннара Сульшера добыли убедительную победу (5:0).

    В 1/8 «дьяволам» в соперники достался австрийский ЛАСК, который был крупно обыгран «манкунианцами» в родных стенах (0:5).

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    • А после возобновления сезона «Манчестер Юнайтед» на пустующем стадионе «Олд Траффорд» выиграл с минимальной разницей (2:1).

    В четвертьфинале Лиги Европы «МЮ» сразился с «Копенгагеном». Встреча в Кельне дошла до дополнительного времени. И лишь гол Фернандеша с пенальти на 95-й минуте вывел «Юнайтед» в 1/2 (1:0).

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    В национальном первенстве подопечные Сульшера смогли подняться в таблице на третье место, обеспечив себе путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    Перед играми в еврокубках «МЮ» успел вылететь из Кубка ФА от «Челси» (1:3), а в последних турах АПЛ «дьяволы» разошлись миром с «Вест Хэмом» (1:1) и победили «Лестер» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Севильи» в полуфинале Лиги Европы оценивается в 3.08, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.20, а на победу «МЮ» — 2.65.

    В нынешнем сезоне в ЛЕ обе команды пропускают мало, но в очном поединке они постараются проявить себя именно в атаке, поэтому голы обязательно будут. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2 с коэффициентом 1.84. 0

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    «Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.84) и ставки на тоталы в матче Лиги Европы 16 августа 2020 года. Прогноз на «Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
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