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    «Рубин» с «Уралом» не порадуют голами?

    «Рубин» — «Урал». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата России 15 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Урал»
    Игрок «Рубина»
    В субботу, 15 августа, во втором туре РПЛ-2020/21 «Рубин» в Казани сыграет с «Уралом». Поединок начнется в 15:30 по мск. Прогноз на «Рубин» — «Урал».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Августа 2020 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 15:30 Урал Урал
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.60
  • Ставка!
    •

    «Рубин»

    «Рубин» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание в РПЛ. Команда закончила первенство на 10-м месте, опередив на четыре очка зону вылета.

    В последних матчах минувшего чемпионата казанцы на своем поле разошлись миром с «Ростовом» (0:0) и уступили «Спартаку» (1:2). Оба матча были домашними.

    Это первенство коллектив начал с поражения от «Локомотива» со счетом 0:2. В той игре был удален главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, который не сможет руководить командой со скамейки запасных в предстоящей встрече.

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    • Отметим, что клуб из Казани не выиграл в четырех последних играх в Премьер-лиге, дважды сыграв вничью при двух поражениях.

    «Урал»

    «Урал» в минувшем первенстве финишировал на строку ниже в турнирной таблице, уступив своему предстоящему сопернику по разнице мячей.

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    • Стоит отметить, что екатеринбуржцы в прошлом российском чемпионате пропустили больше всех голов — 53.

    Во время короткого межсезонья на тренерском мостике «шмелей» произошла рокировка. Юрий Матвеев сменил на этом посту Дмитрия Парфенова.

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    «Оранжево-черные» в первом туре нового сезона проиграли дома московскому «Динамо» со счетом 0:2. Для «Урала» это стало четвертое поражение подряд в РПЛ.

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    В прошлом розыгрыше Премьер-лиги в Казани команды сыграли 0:0, а в Екатеринбурге выиграл «Рубин» — 2:1.

    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Урал»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Рубина» — 2.20, победа «Урала» — 3.64, ничья — 3.44.

    В первом туре голами не смогли отличиться, ни хозяева, ни гости. Вряд ли и от предстоящего матча стоит ждать голевой феерии. Наши прогноз и ставка: ТМ 2,5 за 1.70. 0

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    «Рубин» — «Урал». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата России 15 августа 2020 года. Прогноз на «Рубин» — «Урал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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