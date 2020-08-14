ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Максим Шупо-Мотинг и НеймарНеочевидный герой. Шупо-Мотинг вывел парижан в полуфинал Лиги чемпионов «Вашингтон» — «Айлендерс»НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Айлендерс», сухая победа «Колорадо» Андреа ПирлоОриентируясь на Зидана. Почему «Ювентус» назначил Пирло?
  • 13:26
    • Слободан Райкович стал игроком «Локомотива»
  • 17:26
    • В окружении Роналду опровергли слухи о возможном уходе из «Юве»
  • 16:03
    • В Кубке Англии не будет переигровок в сезоне-2020/21
  • 14:34
    • Кокорин пропустит ближайшие матчи «Спартака»
  • 12:43
    • СМИ: Дзагоев избежал травмы в матче с «Химками»
  • 11:03
    • Президент «Пари Сен-Жермен» намерен сохранить Неймара и Мбаппе в составе
  • 10:38
    • Турецкий клуб начал переговоры о трансфере Кузяева
    Все новости спорта

    Сможет ли «Барселона» навязать борьбу «Баварии»?

    «Барселона» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 14 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Барселону Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Баварию Прогнозы на футбол Германии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Бавария»
    Роберт Левандовски
    В пятницу, 14 августа, «Барселона» сыграет с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Бавария».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 14 Августа 2020 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
    •

    «Барселона»

    «Барселоны» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов выиграла группу F, в которой оказалась сильнее дортмундской «Боруссии», «Интера» и «Славии».

    В 1/8 финала подопечные Кике Сетьена прошли «Наполи», с которым сыграли вничью в гостях 1:1, после чего победили дома 3:1.

    В чемпионате Испании «сине-гранатовые» провалились. Выйдя лидером турнирной таблицы после карантина, они финишировали вторыми, пропустив вперед мадридский «Реал». Примечательно, что «сливочные» были коронованы после домашнего поражения каталонцев от «Осасуны» (1:2).

  • «Бавария» готовится к «Барселоне» в роли фаворита
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Челси»
  • 09/08/2020

    • После травм у «Барселоны» восстанавливаются Самюэль Умтити и Усман Дембеле.

    «Бавария»

    «Бавария» стала лучшей в группе B, где по два раза обыграла «Тоттенхэм», «Олимпиакос» и «Црвену Звезду».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В 1/8 финала мюнхенский коллектив не оставил ни единого шанса «Челси», у которого выиграл 3:0 и 4:1.

    Также команда Ханса-Дитера Флика защитила чемпионский титул в Бундеслиге, хотя перед рестартом сезона не была в лидерах, а по итогу опередила «Боруссию» на 13 очков. Стоит добавить, что «Бавария» победила во всех своих матчах, начиная с начала февраля.

  • Месси — футбольный Атлант. На своих плечах протащил «Барселону» в четвертьфинал
  • Каталонская команда в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграла «Наполи»
  • 09/08/2020

    • Среди травмированных у мюнхенцев значатся Бенжамен Павар, Кингсли Коман и Жером Боатенг.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество немцам: победа «Баварии» — 2.00, победа «Барселоны» — 3.60, ничья — 4.00.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 22 000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    Данная встреча является едва ли не самой интригующей среди всех четвертьфиналов, поскольку обе команды уже давно доминируют в Европе и неоднократно побеждали в Лиге чемпионов.

    На данном этапе, по общему признанию, «Бавария» смотрится мощнее. Мюнхенцы побеждают в каждом матче с начала февраля, притом вне зависимости от турнира, в котором играют.

    Да, «Барселона» с Лионелем Месси остается грозным оппонентом, но все же в этом сезоне она не так стабильна, как в лучшие годы. И если «Наполи» во многом не сумел воспользоваться слабостями каталонцев, то мюнхенцы это с радостью сделают. Наш прогноз — «победа чемпиона Германии».

    Еще один вариант для ставки — «пенальти будет» за 2.50. С приходом VAR 11-метровых и так стало больше, а в матче двух высококлассных команд шанс увидеть пенальти еще выше. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Аякс — Утрехт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лейпциг — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.63
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вегас — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бостон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Хэнань Цзянье — Гуанчжоу Эвергранд
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Цзянсу Сунин — Шанхай Шэньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  3.72
  • Прогноз на матч Алашкерт — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сочи — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Колорадо — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Филадельфия — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Сочи»
  • Скандальное судейство и бесполезный ВАР. У «Спартака» отобрали победу над «Сочи»
    • 02:23 10/08/2020     Криштиану Роналду
  • Судейский хаос, Роналду в истории и успешное возвращение Депая
    • 14:40 08/08/2020     Пауло Дибала
  • Трансферный дайджест. 4-10 августа
    • 21:12 10/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Барселона» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 14 августа 2020 года. Прогноз на «Барселона» — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры