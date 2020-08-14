«Барселона» — «Бавария». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 14 августа 2020 года

В пятницу, 14 августа, «Барселона» сыграет с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Бавария».

«Барселона»

«Барселоны» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов выиграла группу F, в которой оказалась сильнее дортмундской «Боруссии», «Интера» и «Славии».

В 1/8 финала подопечные Кике Сетьена прошли «Наполи», с которым сыграли вничью в гостях 1:1, после чего победили дома 3:1.

В чемпионате Испании «сине-гранатовые» провалились. Выйдя лидером турнирной таблицы после карантина, они финишировали вторыми, пропустив вперед мадридский «Реал». Примечательно, что «сливочные» были коронованы после домашнего поражения каталонцев от «Осасуны» (1:2).

После травм у «Барселоны» восстанавливаются Самюэль Умтити и Усман Дембеле.

«Бавария»

«Бавария» стала лучшей в группе B, где по два раза обыграла «Тоттенхэм», «Олимпиакос» и «Црвену Звезду».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В 1/8 финала мюнхенский коллектив не оставил ни единого шанса «Челси», у которого выиграл 3:0 и 4:1.

Также команда Ханса-Дитера Флика защитила чемпионский титул в Бундеслиге, хотя перед рестартом сезона не была в лидерах, а по итогу опередила «Боруссию» на 13 очков. Стоит добавить, что «Бавария» победила во всех своих матчах, начиная с начала февраля.

Среди травмированных у мюнхенцев значатся Бенжамен Павар, Кингсли Коман и Жером Боатенг.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество немцам: победа «Баварии» — 2.00, победа «Барселоны» — 3.60, ничья — 4.00.

Данная встреча является едва ли не самой интригующей среди всех четвертьфиналов, поскольку обе команды уже давно доминируют в Европе и неоднократно побеждали в Лиге чемпионов.

На данном этапе, по общему признанию, «Бавария» смотрится мощнее. Мюнхенцы побеждают в каждом матче с начала февраля, притом вне зависимости от турнира, в котором играют.

Да, «Барселона» с Лионелем Месси остается грозным оппонентом, но все же в этом сезоне она не так стабильна, как в лучшие годы. И если «Наполи» во многом не сумел воспользоваться слабостями каталонцев, то мюнхенцы это с радостью сделают. Наш прогноз — «победа чемпиона Германии».

Еще один вариант для ставки — «пенальти будет» за 2.50. С приходом VAR 11-метровых и так стало больше, а в матче двух высококлассных команд шанс увидеть пенальти еще выше. 0