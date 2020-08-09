«Уфа» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата России 9 августа 2020 года

В воскресенье, 9 августа, в первом туре розыгрыша РПЛ сезона 2020/21 в Уфе на стадионе «Нефтяник» одноименная команда сыграет с «Краснодаром». Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. Прогноз на «Уфа» — «Краснодар».

«Уфа»

Прошлый сезон «Уфа» завершила на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ, выиграв восемь игр при 14 мировых исходах и восьми поражениях, разница мячей — 22:24.

В пост-карантинный период башкиршы уступили лишь раз, в родных стенах московскому «Динамо» (0:1). Еще в двух встречах они праздновали викторию и пять игр свели вничью.

В своем последнем сыгранном поединке уфимцы на своей территории поделил очки с тульским «Арсеналом», сыграв вничью со счетом 0:0.

В родных стенах в минувшем первенстве «Уфа» добилась пяти викторий, шесть игр победителя не выявили и четыре раза она терпела фиаско, отношение мячей — 15:13. В шести из восьми последних домашних матчей «Уфы» в чемпионате была зафиксирована мировая.

Коллектив потерял основного опорника команды Даниила Фомина, который перешел в «Динамо».

«Краснодар»

«Краснодар» второй сезон подряд занял третье место в турнирной таблице РПЛ. Таким образом, команда примет участие в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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В 30 поединках минувшего первенства «быки» вышли победителями в 14 из них, десять раз сыграли вничью и шесть матчей проиграли, 49:30 разница мячей.

На выезде в прошедшем первенстве «черно-зеленые» добыли шесть викторий при пяти мировых исходах и четырех фиаско, забили 21 гол, пропустили — 16.

Во время короткой паузы состав команды пополнил защитник Игорь Смольников. Ряд исполнителей покинули краснодарцев.

В прошлом чемпионате «Краснодар» дважды одолел «Уфу»: 2:0 — дома и 3:2 — на выезде.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Уфа» — «Краснодар»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Краснодара» предлагают — 1.92.

На викторию «Уфы» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.66

Десять из 12-ти очных противостояний между этими командами завершались на ТМ. Не исключено, что и данный поединок будет «низовым». Наши прогноз и ставка: ТМ 2,5 за 1.70. 0