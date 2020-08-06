Возврат проигрышных ставок и специальные линии. «Фонбет» сделал ставку на ЦСКА

— Почему именно ЦСКА? В чем его плюсы?
— ЦСКА самый титулованный российский клуб, уже 19 лет подряд играет в еврокубках, имеет армию преданных болельщиков, придерживается четкой политики и стратегии как в спортивном плане так и в целом по развитию клуба.
Нам важно, что клуб имеет свои традиции и четкие позиции по многим вопросам, тут футболисты играют десятилетиями, а смена главного тренера большая редкость. Нам импонирует такой профессиональный подход к ведению дел и мы рады стать частью футбольной семьи ЦСКА.
Игроки ЦСКА традиционно играют ведущие роли в сборной России. Поэтому соглашение с ЦСКА будет прекрасно дополнять наше партнерство с национальной командой.
— Логотип «Фонбета» появится на майках игроков, в чем еще будет заключаться сотрудничество?
— Логотип «Фонбет» будет располагаться на рукаве игровой формы основной и молодежной команд.
— Можно ли ожидать какие-то особые линии или специальные коэффициенты на матчи ЦСКА?
— Что касается линии, да, наши букмекеры уже прорабатывают
На первый матч клуба
Если ЦСКА станет чемпионом —
— Можете ли раскрыть стоимость контракта? Если нет, с чем-то ее сравнить или хоть как-то описать для понимания масштаба?
— Мы делали оценку стоимости контракта по методологии Нильсен. Для нас важно получить ценность контракта, которая превышает его стоимость. Мы смотрим на эффективность. В контракте с ЦСКА у нас также есть внутренние KPI на охват и количество привлеченных клиентов.
Новый сезон ЦСКА
ЦСКА стартует в новом сезоне РПЛ 8 августа матчем на выезде против «Химок». Первый домашний поединок армейцы проведут 15 августа с «Тамбовом». 0