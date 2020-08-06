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    Возврат проигрышных ставок и специальные линии. «Фонбет» сделал ставку на ЦСКА

    ЦСКА и «Фонбет» заключили спонсорское соглашение. Разбираемся, что от этого получат болельщики и игроки

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    «Фонбет» и ЦСКАВозврат проигрышных ставок и специальные линии. «Фонбет» сделал ставку на ЦСКА Джо Брайан«Фулхэм» с первой попытки вернулся в АПЛ, «Брентфорд» не смог снять проклятие плей-офф Футболисты «Шахтера»ЛЕ. «Шахтер» и «Копенгаген» вышли в четвертьфинал, «Интер» победил «Хетафе»
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    «Фонбет» и ЦСКА
    «Фонбет» и ЦСКА
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    Московский ЦСКА и одна из крупнейших букмекерских контор России «Фонбет» 6 августа объявили о заключении спонсорского соглашения сроком на 5 лет.
    О сути соглашения и преимуществах, которые получат от него болельщики и игроки на ставках, LiveSport.Ru поговорил с представителем «Фонбета».

    — Почему именно ЦСКА? В чем его плюсы?

    ЦСКА самый титулованный российский клуб, уже 19 лет подряд играет в еврокубках, имеет армию преданных болельщиков, придерживается четкой политики и стратегии как в спортивном плане так и в целом по развитию клуба.

    Нам важно, что клуб имеет свои традиции и четкие позиции по многим вопросам, тут футболисты играют десятилетиями, а смена главного тренера большая редкость. Нам импонирует такой профессиональный подход к ведению дел и мы рады стать частью футбольной семьи ЦСКА.

  • «Фонбет» стал новым официальным спонсором ЦСКА
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    • Игроки ЦСКА традиционно играют ведущие роли в сборной России. Поэтому соглашение с ЦСКА будет прекрасно дополнять наше партнерство с национальной командой.

    — Логотип «Фонбета» появится на майках игроков, в чем еще будет заключаться сотрудничество?

    — Логотип «Фонбет» будет располагаться на рукаве игровой формы основной и молодежной команд. Будет брендирован стадион, ВИП ложа, будут проводиться совместные акции для болельщиков офлайн и онлайн, благотворительные и другие проекты. Также мы станем спонсорами «Фонбет -лаунжа», расположенного на стадионе.

    — Можно ли ожидать какие-то особые линии или специальные коэффициенты на матчи ЦСКА?

    — Что касается линии, да, наши букмекеры уже прорабатывают специальные линии на матчи армейцев. Безусловно будут и совместные акции с клубом, как в офлане так и в онлайне, наш контракт подразумевает множество активностей и мы хотим максимально продуктивно его использовать для обеих сторон и для болельщиков ЦСКА и для клиентов «Фонбет».

    Александр Парамонов («Фонбет») и Роман Бабаев (ЦСКА)
    «Фонбет»

    На первый матч клуба мы делаем акцию с возвратом проигрышных ставок на точные счета. Если ЦСКА проиграет в матче с «Химками», то мы вернем проигрыш на ставки на точный счет по линии.

    Если ЦСКА станет чемпионом — возврат всех ставок на чемпионство всех других команд РПЛ сделанных до 12.09.2020.

    — Можете ли раскрыть стоимость контракта? Если нет, с чем-то ее сравнить или хоть как-то описать для понимания масштаба?

    — Мы делали оценку стоимости контракта по методологии Нильсен. Для нас важно получить ценность контракта, которая превышает его стоимость. Мы смотрим на эффективность. В контракте с ЦСКА у нас также есть внутренние KPI на охват и количество привлеченных клиентов.

    Новый сезон ЦСКА

    ЦСКА стартует в новом сезоне РПЛ 8 августа матчем на выезде против «Химок». Первый домашний поединок армейцы проведут 15 августа с «Тамбовом». 0

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