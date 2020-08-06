Возврат проигрышных ставок и специальные линии. «Фонбет» сделал ставку на ЦСКА

Московский ЦСКА и одна из крупнейших букмекерских контор России «Фонбет» 6 августа объявили о заключении спонсорского соглашения сроком на 5 лет.

О сути соглашения и преимуществах, которые получат от него болельщики и игроки на ставках, LiveSport.Ru поговорил с представителем «Фонбета»

— Почему именно ЦСКА? В чем его плюсы?

— ЦСКА самый титулованный российский клуб, уже 19 лет подряд играет в еврокубках, имеет армию преданных болельщиков, придерживается четкой политики и стратегии как в спортивном плане так и в целом по развитию клуба.

Нам важно, что клуб имеет свои традиции и четкие позиции по многим вопросам, тут футболисты играют десятилетиями, а смена главного тренера большая редкость. Нам импонирует такой профессиональный подход к ведению дел и мы рады стать частью футбольной семьи ЦСКА.

Игроки ЦСКА традиционно играют ведущие роли в сборной России. Поэтому соглашение с ЦСКА будет прекрасно дополнять наше партнерство с национальной командой.

— Логотип «Фонбета» появится на майках игроков, в чем еще будет заключаться сотрудничество?

— Логотип «Фонбет» будет располагаться на рукаве игровой формы основной и молодежной команд. Будет брендирован стадион , ВИП ложа, будут проводиться совместные акции для болельщиков офлайн и онлайн, благотворительные и другие проекты. Также мы станем спонсорами «Фонбет -лаунжа», расположенного на стадионе.

— Можно ли ожидать какие-то особые линии или специальные коэффициенты на матчи ЦСКА?

— Что касается линии, да, наши букмекеры уже прорабатывают специальные линии на матчи армейцев . Безусловно будут и совместные акции с клубом, как в офлане так и в онлайне, наш контракт подразумевает множество активностей и мы хотим максимально продуктивно его использовать для обеих сторон и для болельщиков ЦСКА и для клиентов «Фонбет».

Александр Парамонов («Фонбет») и Роман Бабаев (ЦСКА) «Фонбет»

На первый матч клуба мы делаем акцию с возвратом проигрышных ставок на точные счета . Если ЦСКА проиграет в матче с «Химками», то мы вернем проигрыш на ставки на точный счет по линии.

Если ЦСКА станет чемпионом — возврат всех ставок на чемпионство всех других команд РПЛ сделанных до 12.09.2020.

— Можете ли раскрыть стоимость контракта? Если нет, с чем-то ее сравнить или хоть как-то описать для понимания масштаба?

— Мы делали оценку стоимости контракта по методологии Нильсен. Для нас важно получить ценность контракта, которая превышает его стоимость. Мы смотрим на эффективность. В контракте с ЦСКА у нас также есть внутренние KPI на охват и количество привлеченных клиентов.

Новый сезон ЦСКА

ЦСКА стартует в новом сезоне РПЛ 8 августа матчем на выезде против «Химок». Первый домашний поединок армейцы проведут 15 августа с «Тамбовом». 0