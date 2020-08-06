«Фонбет» стал новым официальным спонсором ЦСКА

заключил спонсорское соглашение с букмекерской компанией «Фонбет». Контракт рассчитан на пять лет, сообщается на официальном сайте клуба.

«Зная, как ПФК ЦСКА ценит своих болельщиков, "Фонбет" совместно с клубом готовит для фанатов красно-синих акции, начиная с первой домашней игры, а также активности в соцсетях и другие приятные сюрпризы.

"Фонбет" — один из самых заметных игроков на букмекерском рынке, и мы рады объявить о начале сотрудничества. Это компания с серьезной репутацией, заработанной годами, и нам импонирует профессиональный и ответственный подход Фонбет к работе, а также социальная направленность: компания активно участвует в благотворительности и ведет ряд спортивных проектов. Не сомневаюсь, что наше партнерство станет обоюдовыгодным», — заявил генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев.

Напомним, что по итогам сезона-2019/2020 московский клуб гарантировал себе выступление на групповом этапе Лиги Европы УЕФА. 0