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    «Фонбет» стал новым официальным спонсором ЦСКА

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    ЦСКА заключил спонсорское соглашение с букмекерской компанией «Фонбет». Контракт рассчитан на пять лет, сообщается на официальном сайте клуба.

    «Фонбет» стал новым официальным спонсором ЦСКА
    «Фонбет» стал новым официальным спонсором ЦСКА

    «Зная, как ПФК ЦСКА ценит своих болельщиков, "Фонбет" совместно с клубом готовит для фанатов красно-синих акции, начиная с первой домашней игры, а также активности в соцсетях и другие приятные сюрпризы.

    "Фонбет" — один из самых заметных игроков на букмекерском рынке, и мы рады объявить о начале сотрудничества. Это компания с серьезной репутацией, заработанной годами, и нам импонирует профессиональный и ответственный подход Фонбет к работе, а также социальная направленность: компания активно участвует в благотворительности и ведет ряд спортивных проектов. Не сомневаюсь, что наше партнерство станет обоюдовыгодным», — заявил генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев.

    Напомним, что по итогам сезона-2019/2020 московский клуб гарантировал себе выступление на групповом этапе Лиги Европы УЕФА. 0

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