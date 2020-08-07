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    Завоюет ли «Зенит» очередной трофей?

    «Зенит» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч за Суперкубок России по футболу 7 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Локомотив»
    Малком
    В пятницу, 7 августа, петербургский «Зенит» сыграет с московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России. Встреча, которая пройдет на «ВЭБ Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Локомотив».

    «Зенит»

    Петербургский «Зенит» уверенно защитил чемпионский титул в сезоне 2019/20. Команда Сергея Семака, набрав 72 очка, на 15 баллов опередила ближайшего преследователя.

    В восьми турах РПЛ, проведенных после возобновления сезона, «сине-бело-голубые» одержали семь побед, а очки потеряли только в выездной встрече с «Ахматом» (1:1).

    Столь же уверенно «Зенит» сыграл и в Кубке России, когда в полуфинале обыграл «Спартак» (2:1), а в финале — «Химки» (1:0).

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    Серьезных кадровых проблем у петербуржцев сейчас нет, если не считать травму вратаря Андрея Лунева.

    «Локомотив»

    Московский «Локомотив» занял второе место в Премьер-лиге по итогам сезона 2019/20, уступив только «Зениту».

    Как известно, по ходу кампании «железнодорожники» со скандалом попрощались с Юрием Семиным, пригласив на должность главного тренера Марко Николича.

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    • Под руководством сербского специалиста в РПЛ «Локо» одержал четыре победы и четырежды сыграл вничью. При этом три из четырех побед были добыты с минимальным преимуществом в счете.

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Локомотива» после травм восстанавливаются вернувшийся из аренды Федор Смолов и его партнер по атаке Эдер.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество действующему чемпиону: победа «Зенита» — 1.95, победа «Локомотива» — 4.00, ничья — 3.60.

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    Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что в настоящее время «сине-бело-голубые» — сильнейший футбольный коллектив в стране. Поэтому мы не удивимся, если к триумфальному дублю подопечные Семака добавят еще и успех в Суперкубке.

    Впрочем, «Локомотив» по подбору игроков не слишком уступает «Зениту». Кроме того, «красно-зеленые» тоже давно не проигрывали в официальных матчах.

    Учитывая силу атаки обеих команд, мы бы присмотрелись к ставке «обе команды забьют» за 1.71.

    Еще один прогноз — «победа питерцев». Понимаем, что «Локо» способен навязать борьбу, но все же «Зенит» сильнее, поэтому, если обойдется без форс-мажоров, должен завоевать еще один трофей. 0

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    «Зенит» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч за Суперкубок России по футболу 7 августа 2020 года. Прогноз на «Зенит» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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