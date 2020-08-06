ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Команда Гаттузо заняла седьмое местоГлавные лузеры сезона в Серии А Юрген КлоппКто нужен Клоппу? Звезда или ролевой игрок Иммобиле выиграл «Золотую бутсу»Топ-5 героев сезона в Серии А
  • 11:31
    • «Спартак» анонсировал трансфер игрока «Уфы»
  • 11:05
    • Иванович станет игроком «Эвертона»
  • 09:02
    • Натан Аке переходит в «Манчестер Сити» за 43 млн евро
  • 00:55
    • «Фулхэм» вернулся в АПЛ
  • 22:43
    • «Манчестер Сити» приобрел нападающего «Валенсии»
  • 22:27
    • Сербский защитник близок к переходу в «Локомотив»
  • 22:18
    • Надаль не сыграет на US Open
    Все новости спорта

    «Б-36 Торсхавн» победит без пробоин?

    «Б-36 Торсхавн» — «ТБ Тверойри». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 6 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Фарерских островов Прогнозы на Фарерские острова. Премьер-Лига
    Прогноз и ставки на «Б-36 Торсхавн» — «ТБ Тверойри»
    Игрок Б-36
    В четверг, 6 августа, в 17-м туре чемпионата Фарерских островов по футболу «Б-36 Торсхавн» дома сыграет с «ТБ Тверойри». Начало игры — 17:00 по мск. Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «ТБ Тверойри».

    «Б-36 Торсхавн»

    «Б-36 Торсхавн» после 15 сыгранных матчей с 34 набранными пунктами идет на третьей позиции в турнирной таблице, уступая второй строке один балл.

    «Белые тигры» за последние семь встреч первенства вышли победителями из шести матчей и одну игру проиграли, два тура тому назад в дерби ХБ — 0:2.

    Отметим, что четыре из шести викторий были одержаны с разгромными результатами. В своем последнем сыгранном матче они дома обыграли «ИФ Фуглафьердур» — 2:0.

  • Остаться на вершине. Как «Ливерпуль» может вновь стать чемпионом?
  • «Красные» попробуют защитить свой титул в сезоне 2020/21
  • 01/08/2020

    • В родных стенах столичный коллектив шесть игр выиграл при одной ничьей и поражении, разница мячей — 28:12.

    «ТБ Тверойри»

    «ТБ Тверойри» по итогам 14 матчей набрал семь очков, с которыми расположился на седьмой строке, находясь в одном балле от зоны вылета.

    20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    За всю турнирную дистанцию «черно-белые» смогли добыть лишь одну викторию, еще в середине июня они в гостях переиграли последнюю «Скалу» со счетом 2:0.

    Все прогнозы на футбол

    После чего коллектив четыре встречи в первенстве проиграл и дважды сыграл вничью. Одна из мировых состоялась в прошлом туре в на выезде с «АБ Аргиром» (0:0), а перед эти было гостевое разгромное поражение от «ХБ Торсхавна» — 1:4.

    Вне родных стен ТБ в этом чемпионате Фарер победили в одном поединке, дважды сыграли вничью и пять игр проиграл, разница мячей — 5:12.

    В первом круге Б-36 обыграл ТБ на выезде (3:1), в минувшем первенстве «белые тигры» победили трижды — 3:1, 1:0 и 1:0.

    Прогноз и ставки

    ТБ очень непросто даются голы на выезде, особенно с командами из топ-5. Прогнозируем, что Б-36 выиграет «всухую». 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Туапсе — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Нови Пазар — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Флорида — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Шахтер — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  2.50
  • Прогноз на матч Варберг Боис — Юргорден
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мальме — Хельсинборг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Раднички
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Аризона — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ЛАСК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Интер — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.54
  • Экспресс дня 5 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ЛАСК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Копенгаген — Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Левандовски может выиграть первую Лигу чемпионов в этом сезоне
  • Топ-5 фаворитов Лиги чемпионов после карантина
    • 06:29 31/07/2020     Фрэнк Лэмпард
  • Сможет ли «Челси» побороться за чемпионский титул в следующем сезоне?
    • 18:22 30/07/2020     Артета выиграл Кубок Англии через полгода после прихода
  • Эра Артеты в «Арсенале», возможно, началась
    • 03:50 02/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Б-36 Торсхавн» — «ТБ Тверойри». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 6 августа 2020 года. Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «ТБ Тверойри». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.23
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры