«Б-36 Торсхавн» — «ТБ Тверойри». Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 6 августа 2020 года

В четверг, 6 августа, в 17-м туре чемпионата Фарерских островов по футболу «Б-36 Торсхавн» дома сыграет с «ТБ Тверойри». Начало игры — 17:00 по мск. Прогноз на «Б-36 Торсхавн» — «ТБ Тверойри».

«Б-36 Торсхавн»

«Б-36 Торсхавн» после 15 сыгранных матчей с 34 набранными пунктами идет на третьей позиции в турнирной таблице, уступая второй строке один балл.

«Белые тигры» за последние семь встреч первенства вышли победителями из шести матчей и одну игру проиграли, два тура тому назад в дерби ХБ — 0:2.

Отметим, что четыре из шести викторий были одержаны с разгромными результатами. В своем последнем сыгранном матче они дома обыграли «ИФ Фуглафьердур» — 2:0.

В родных стенах столичный коллектив шесть игр выиграл при одной ничьей и поражении, разница мячей — 28:12.

«ТБ Тверойри»

«ТБ Тверойри» по итогам 14 матчей набрал семь очков, с которыми расположился на седьмой строке, находясь в одном балле от зоны вылета.

За всю турнирную дистанцию «черно-белые» смогли добыть лишь одну викторию, еще в середине июня они в гостях переиграли последнюю «Скалу» со счетом 2:0.

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После чего коллектив четыре встречи в первенстве проиграл и дважды сыграл вничью. Одна из мировых состоялась в прошлом туре в на выезде с «АБ Аргиром» (0:0), а перед эти было гостевое разгромное поражение от «ХБ Торсхавна» — 1:4.

Вне родных стен ТБ в этом чемпионате Фарер победили в одном поединке, дважды сыграли вничью и пять игр проиграл, разница мячей — 5:12.

В первом круге Б-36 обыграл ТБ на выезде (3:1), в минувшем первенстве «белые тигры» победили трижды — 3:1, 1:0 и 1:0.

Прогноз и ставки

ТБ очень непросто даются голы на выезде, особенно с командами из топ-5. Прогнозируем, что Б-36 выиграет «всухую». 0