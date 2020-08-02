ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуДоминирование «Юве». Сможет ли «Интер» или «Милан» прервать гегемонию туринцев? Левандовски может выиграть первую Лигу чемпионов в этом сезонеТоп-5 фаворитов Лиги чемпионов после карантина «Манчестер Сити»Кто старое помянет. CAS раскрыл причины отмены еврокубкового бана «Манчестер Сити»
  • 12:01
    • «Химки» официально объявили об отставке Юрана
  • 13:58
    • Вертонген может перейти в «Интер»
  • 11:18
    • «Локомотив» презентовал форму на новый сезон
  • 07:58
    • «Хьюстон» обыграл «Даллас» в овертайме, «Милуоки» одолел «Бостон»
  • 01:05
    • «Пари Сен-Жермен» — обладатель Кубка французской лиги
    Все новости спорта

    Наберет ли «Торино» очки в последней игре сезона?

    «Болонья» — «Торино». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Серии А 2 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Болонью Прогнозы на Торино Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Торино»
    Симоне Дзадза
    В 38 туре чемпионата Италии «Болонья» будет принимать «Торино». Игра пройдет на стадионе «Ренато Даль-Ара» 2 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Болонья» — «Торино».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 02 Августа 2020 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 21:45 Торино Торино
  • Турин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
    •

    «Болонья»

    В 37 играх итальянского первенства клуб из одноименного города заработал 46 очков и занял 12 место в турнирной таблице.

    В первом матче после рестарта сезона «Болонья» уступила «Юве» (0:2), а в трех следующих встречах она набрала 7 очков благодаря победам над «Сампдорией» (2:1) и «Интером» (2:1), а также ничьей с «Кальяри» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    С 8 по 21 июля красно-синие не могли победить в течение пяти матчей. Сперва подопечные Синиши Михайловича проиграли «Сассуоло» (1:2), а потом его команда разошлась миром с «Пармой» (2:2) и «Наполи» (1:1).

    Позже «Болонья» влетела «Милану» (1:5) и «Аталанте», а в игре с «Лечче» она наконец-то завоевала 3 очка (3:2). В 37-м туре красно-синие были разгромлены «Фиорентиной» (0:4).

    «Торино»

    В своих 37 турах Серии А клуб из Турина завоевал 39 очков, а в таблице чемпионата он расположился на 16 строчке.

  • Доминирование «Юве». Сможет ли «Интер» или «Милан» прервать гегемонию туринцев?
  • В следующем сезоне «старая синьора» может завоевать десятый титул подряд
  • Сегодня

    • В ходе рестарта сезона «Торино» набрал 4 балла во встречах с «Пармой» (1:1) и «Удинезе» (1:0), после чего команда потерпела поражения от «Кальяри» (2:4), «Лацио» (1:2) и «Ювентуса» (1:4).

    Еще одну победу «быки» завоевали в игре с «Брешией» (3:1), но в следующем туре они оказались слабее «Интера» (1:3). Последний раз бордовые заработали 3 очка во встрече с «Дженоа» (3:0).

    20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ЗабратьБонус на первое пополнениеbettery.ru

    В четырех недавних поединках «Торино» уступил «Фиорентине» (0:2), скатал ничью с «Вероной» (1:1) и СПАЛом (1:1), а также проиграл «Роме» (2:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Болоньи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.07, на ничью — 4.20, а на победу «Торино» — 3.20.

    После паузы «Болонья» играет неудачно, как и «Торино». Но в последней игре сезона «быки» могут отобрать очки у хозяев. Наши прогноз и ставка — победа «Торино» или ничья за 1.74. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Динамо Брянск — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Факел — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Алания — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Брешиа — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Неман — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Аталанта — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Милан — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.24
  • Экспресс дня 1 августа
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Фрэнк Лэмпард
  • Сможет ли «Челси» побороться за чемпионский титул в следующем сезоне?
    • 18:22 30/07/2020     Килиан Мбаппе
  • На что способен «Пари Сен-Жермен» без Мбаппе? Проклятие Лиги чемпионов снова в силе
    • 16:20 30/07/2020     Юрген Клопп
  • Топ-7 счастливчиков сезона в АПЛ
    • 04:40 30/07/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Болонья» — «Торино». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Серии А 2 августа 2020 года. Прогноз на «Болонья» — «Торино». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры