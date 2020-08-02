«Болонья» — «Торино». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Серии А 2 августа 2020 года

В 38 туре чемпионата Италии «Болонья» будет принимать «Торино». Игра пройдет на стадионе «Ренато Даль-Ара» 2 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Болонья» — «Торино».

«Болонья»

В 37 играх итальянского первенства клуб из одноименного города заработал 46 очков и занял 12 место в турнирной таблице.

В первом матче после рестарта сезона «Болонья» уступила «Юве» (0:2), а в трех следующих встречах она набрала 7 очков благодаря победам над «Сампдорией» (2:1) и «Интером» (2:1), а также ничьей с «Кальяри» (1:1).

Все прогнозы на Серию А

С 8 по 21 июля красно-синие не могли победить в течение пяти матчей. Сперва подопечные Синиши Михайловича проиграли «Сассуоло» (1:2), а потом его команда разошлась миром с «Пармой» (2:2) и «Наполи» (1:1).

Позже «Болонья» влетела «Милану» (1:5) и «Аталанте», а в игре с «Лечче» она наконец-то завоевала 3 очка (3:2). В 37-м туре красно-синие были разгромлены «Фиорентиной» (0:4).

«Торино»

В своих 37 турах Серии А клуб из Турина завоевал 39 очков, а в таблице чемпионата он расположился на 16 строчке.

В ходе рестарта сезона «Торино» набрал 4 балла во встречах с «Пармой» (1:1) и «Удинезе» (1:0), после чего команда потерпела поражения от «Кальяри» (2:4), «Лацио» (1:2) и «Ювентуса» (1:4).

Еще одну победу «быки» завоевали в игре с «Брешией» (3:1), но в следующем туре они оказались слабее «Интера» (1:3). Последний раз бордовые заработали 3 очка во встрече с «Дженоа» (3:0).

В четырех недавних поединках «Торино» уступил «Фиорентине» (0:2), скатал ничью с «Вероной» (1:1) и СПАЛом (1:1), а также проиграл «Роме» (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Болоньи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.07, на ничью — 4.20, а на победу «Торино» — 3.20.

После паузы «Болонья» играет неудачно, как и «Торино». Но в последней игре сезона «быки» могут отобрать очки у хозяев. Наши прогноз и ставка — победа «Торино» или ничья за 1.74. 0