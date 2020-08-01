«Алания» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч ФНЛ 1 августа 2020 года

В первом туре нового сезона ФНЛ «Алания» примет дома «СКА-Хабаровск». Матч пройдет на стадионе «Спартак» и начнется 1 августа в 19:00 мск. Прогноз на «Алания» — «СКА-Хабаровск».

«Алания»

«Алания» провела прошлый сезон в ПФЛ. В южной группе команда заняла второе место, набрав 46 очков.

Подопечные Спартака Гогниева закончили с 14-матчевой победной серией в чемпионате.

Последний официальный матч «Алания» провела 14 марта. Хозяева разгромили «Краснодар-3» со счетом 4:0.

13 августа коллектив провел товарищескую встречу с «Чайкой», сыграв вничью с результатом 3:3.

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровска» финишировал седьмым в ФНЛ с 43 баллами. 15 марта команда завершила сезон матчем против «Нижнего Новгорода» (2:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В июле СКА провел обширную межсезонную подготовку, сыграв 7 товарищеских встреч. «Красно-синие» обыграли «Черноморец» (3:1), «Олимпию» (1:0) и «Биолог-Новокубанск» (1:0).

22 июля СКА дважды проиграл «Енисею» (1:2 и 0:1). В контрольном поединке коллектив провел результативный поединок с иркутским «Зенитом» (2:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают соперников равными по силам. Коэффициенты на матч дают такие: 2.65 на победу одной и другой команды, а на ничью поставили 3.25.

«Алания» вернулась в ФНЛ после долгого отсутствия. Домашний стартовый поединок является лучшим способом заявить о своих намерениях успешно вступить в нынешнем сезоне.

Считаем, что хозяева поборются с соперником и в итоге мы увидим как минимум два гола. Пропустит как СКА, так и «Алания». Коэффициент составляет 1.75. 0