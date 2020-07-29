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    Устоит ли «Болонья» на «Артемио Франки»?

    «Фиорентина» — «Болонья». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Италии 29 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Болонья»
    Синиша Михайлович
    29 июля в 37-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» сыграет с «Болоньей». Встреча начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Болонья».
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Июля 2020 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 22:45 Болонья Болонья
  • Болонья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
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    «Фиорентина»

    С 43 набранными пунктами «Фиорентина» расположилась на 12 месте в турнирной таблице Серии А и существенно свое положение уже изменить не сможет.

    После возобновления первенства «фиалки» провели десять игр, выиграв в трех из них при четырех мировых исходах и трех поражениях.

    В своей последней проведенной встрече «лилии» на выезде уступили «Роме» со счетом 1:2, а туром ранее они сыграли вничью в Милане с «Интером» (0:0), а перед этим дважды выиграли.

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  • 25/07/2020

    • У «Фиорентины» всего лишь 16 домашняя статистика в Серии А. В 18 матчах было одержано только четыре победы, восемь раз они делила очки с оппонентами и шесть встреч проиграла, разница мячей — 18:22.

    «Болонья»

    У «Болоньи» на счету находится на три балла больше, чем у ее предстоящего противника, позволяющие команде идти на десятой позиции в турнирной таблице Серии А.

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    «Красно-синие» в пост-карантинных поединках одержали три победы в десяти проведенных встречах, трижды сыграли вничью и четыре раза уходили с поля поверженными.

    В минувшем туре коллектив на своей территории обыграл уже вылетевший «Лечче» (3:2), т.с. прервав свою 5-матчевую безвыигрышную серию, где три игры были проигрышными.

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    «Болонья» в этом сезоне имеет восьмую гостевую статистику. В 18 играх были одержаны восемь викторий, три раза победитель не был выявлен и восемь встреч были проигрышными, разница мячей — 27:32.

    В первом круге в Болоньи команды расписали мировую (1:1), а в прошлом чемпионате они дважды сыграли по 0:0. Отметим, что «Болонья» не может обыграть «Фиорентину» вот уже в 11 поединках подряд.

    Прогноз на «Фиорентина» — «Болонья»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фиорентины» — 2.10, победа «Болоньи» — 3.78, ничья — 3.70.

    До фиаско от «Ромы», «фиалки» выдали серию из шести матчей без поражений, но побеждали на этом отрезке только у аутсайдеров, так что «Болонья» вполне способна не уступить во Флоренции. Наши прогноз и ставка: Х2. 0

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    «Фиорентина» — «Болонья». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Италии 29 июля 2020 года. Прогноз на «Фиорентина» — «Болонья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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