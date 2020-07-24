«Милан» — «Аталанта». Прогноз (к. 2.01) и ставки на мат Серии А 24 июля 2020 года

В 36 туре итальянской Серии А состоится матч между «Миланом» и «Аталантой». Поединок пройдет на «Сан-Сиро» 24 июля. Начало в 22:45 по мск. Прогноз на «Милан» — «Аталанта».

«Милан»

«Россонери» борются за место в зоне Лиги Европы. Пока что команда занимает 6 место, однако у нее есть шансы выйти на 5 строчку или спуститься на 7 позицию. Хозяева имеют 59 баллов на счету.

«Дьяволы» ни разу не проиграли после карантина, а если быть точнее, то уже 10 матчей. В тре последних турах «Милан» побеждал.

«Черно-красные» выиграли у «Сассуоло» 1:2, разгромили «Болонью» 5:1 и одолели «Парму» 3:1. Помимо этого стоит выделить победу над «Лацио» (0:3), «Ювентусом» (4:2) и ничью с «Наполи» (2:2).

Календарь и таблица Серии А

Добавим, что у «Милана» может не сыграть Романьоли. Игру точно пропустят Тэо Эрнандес и Самуэль Кастильехо.

«Аталанта»

«Аталанта» отобралась в Лигу чемпионов на следующий сезон. Сейчас команда борется за серебро. Подопечные Гасперини занимают второе место с 74 очками.

В Серии А гости не проигрывают 15 матчей подряд. В этом месяце они провели 7 встреч, в пяти из которых отпраздновали победу.

В прошлых двух турах коллектив отыграл неожиданно скромно — 1:1 с «Вероной» и победа 1:0 над «Болоньей». До этого команда из Бергамо разгромила «Брешию» 6:2, сыграла вничью с «Юве» 2:2 и обыграла «Сампдорию» 2:0.

В составе «Аталанты» травмирован Иличич. Он пропустит эту встречу.

Прогноз и ставки

«Милан» очень уверенно выступает в последнее время. «Аталанта» тоже давно не проигрывает. Оба коллектива любят играть результативно, особенно между собой — 5:0, 1:3 и 2:2.

3.05 и 2.15 дают на хозяев и гостей. Ничья предлагается с коэффициентом 4.10.

Наш прогноз — в матче будет забито четыре или более голов. Коэффициент составляет 2.01. 0