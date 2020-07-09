«Тондела» — «Порту». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Примейры 9 июля 2020 года

В 31 туре чемпионата Португалии «Тондела» будет принимать «Порту». Игра пройдет на стадионе «Жоау Кардозу» 9 июля. Начало встречи — в 21:15 мск. Прогноз на «Тондела» — «Порту».

«Тондела»

В 30 турах чемпионата Португалии клуб из одноименного города заработал 30 баллов. В общекомандном рейтинге он занимает 15 место.

В первой игре после возобновления сезона «Тондела» в гостях отобрала очки у «Бенфики» (0:0), а позже золотисто-зеленые переиграли «Авеш» (2:0).

На данный момент это последняя победа подопечных Начо Гонсалеса. В двух следующих встречах его коллектив уступил «Спортингу» (0:2) и «Пасуш де Феррейра» (1:3).

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В 29-м туре Примейры «Тондела» обменялась голами с клубом «Белененсеш» (1:1), а затем она потерпела поражение от «Фамаликана» (0:1).

«Порту»

Представители одноименного португальского города являются лидерами чемпионата. В 30 турах эта команда заработала 73 очка.

Возобновление чемпионата страны «Порту» провел неудачно. В рамках 25-го тура подопечные Сержиу Консейсау потерпели поражение от «Фамаликана» (1:2).

А первая победа после рестарта была добыта «драконами» в поединке с «Маритиму» (1:0). В другом матче эта команда разошлась миром с клубом «Авеш» (0:0).

В трех следующих турах «Порту» шел без потерь очков. Коллектив Сержиу Консейсау разгромил «Боавишту» (4:0), обыграл «Пасуш де Феррейра» (1:0) и прихлопнул «Белененсеш» (5:0).

Прогноз и ставка

На победу «Тонделы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 9.90, на ничью — 5.20, а на победу «Порту» 1.32.

На данном отрезке чемпионата «Порту» очень хорош. Команда Консейсау не позволит себе транжирить баллы в матче с клубом, который бьется за выживание.

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Порту» больше 2 с коэффициентом 1.86. 0