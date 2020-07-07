«Уотфорд» — «Норвич». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч АПЛ 7 июля 2020 года

В 34 туре английской Премьер-лиги «Уотфорд» будет принимать «Норвич». Игра пройдет на стадионе «Викаридж Роуд» 7 июля. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Уотфорд» — «Норвич».

«Уотфорд»

Команда из одноименного города занимает сейчас 17 место в таблице. В 32 турах чемпионата Англии она заработала 28 очков.

Последний раз «Уотфорд» выигрывал в Премьер-лиге еще до паузы. В 28-м туре АПЛ «желтая армия» неожиданно победила «Ливерпуль» (3:0).

А перед самой приостановкой сезона «шершни» потерпели поражение от «Кристал Пэлас» (0:1). В первом матче после рестарта команда Найджела Пирсона заработала 1 балл во встрече с «Лестером» (1:1).

Календарь и таблица АПЛ

В трех следующих турах АПЛ «Уотфорд» выступил ужасно. Сперва он оказался слабее «Бернли» (0:1), а позже влетел «Саутгемптону» (1:3) и «Челси» (0:3).

«Норвич»

Коллектив из Нориджа безнадежно идет последним в общекомандном зачете АПЛ. В 33 турах он сумел набрать всего 21 очко.

Незадолго до приостановки сезона «Норвич» одержал верх над «Тоттенхэмом» в серии пенальти в игре 1/8 финала Кубка Англии (1:1, 3:2).

Затем подопечные Даниеля Фарке потерпели поражение от «Шеффилд Юнайтед» (0:1). После возобновления сезона «канарейки» только проигрывают во всех турнирах.

В АПЛ «Норвич» оказался слабее «Саутгемптона» (0:3), «Эвертона» (0:1), «Арсенала» (0:4) и «Брайтона» (0:1). А в четвертьфинале Кубка команда Фарке уступила «МЮ» в дополнительное время (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Уотфорда» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.68, на ничью — 3.90, а на победу «Норвича» — 5.40.

В очной битве сойдутся мотивированный «Уотфорд» и «Норвич», который уже смирился с вылетом. Поскольку у обеих команд имеются проблемы в обороне, нападение может этим воспользоваться.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.85. 0