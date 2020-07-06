«Сарагоса» — «Райо Вальекано». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Сегунды 6 июля 2020 года

В 38 туре испанской Сегунды «Сарагоса» встретится с «Райо Вальекано». Матч пройдет на стадионе «Ла-Ромареда». Начало 6 июля в 22:45 по мск. Прогноз на «Сарагоса» — «Райо Вальекано».

«Сарагоса»

Под конец сезона у команды есть возможность зацепиться за второе место, поскольку сейчас «Сарагоса» занимает третью строчку с 61 очком в активе. Столько же очков у «Уэски».

Дополнительным стимулом в предстоящей встрече будет два поражения подряд, которые потерпели хозяева в чемпионате. Речь идет о матчах с «Уэской» (0:1) и «Жироной» (1:0).

Последняя победа была 23 июня в игре с «Эстремадурой» (1:2). Это было 17 успешное выступление в сезоне за 37 туров.

Все прогнозы на футбол

«Сарагоса» имеет средний результат по выступлениям дома. В нынешнем сезоне команда больше является гостевой, чем домашней. Также отметим, что «арагонцы» проиграли три последних домашних встречи.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» тоже есть за что бороться. Все-таки от зоны плей-офф команду отделяют всего 5 пунктов. Хотя и победить гостям не удается уже четыре тура.

«Пчелы» сыграли трижды вничью и один раз уступили. После победы над «Фуэнлабрадой» (1:0), «Райо» сыграл дважды вничью с «Депортиво» (3:3) и «Спортингом» (1:1). Позже было поражение от «Алькорона» 3:2 и нулевая с «Малагой».

«Великаны» чаще всех в этом сезоне играли вничью. На их счету 20 ничейных результатов.

Прогноз

В этом сезоне «Сарагоса» отпраздновала победу со счетом 0:1, играя в гостях у «Райо». На своем поле команда не проигрывала сопернику в трех последних встречах — 3:0, 1:1 и 3:2.

2.70 и 2.85 — коэффициенты на победу одной и другой команды. На ничью букмекеры дают 3.00.

Мы же хотим предложить ставку «Ф1(0)» за 1.85. «Сарагоса» может получить прямую путевку в Примеру, обойдя «Уэску». Так что хозяева должны как минимум не проиграть. 0