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    Сколько времени «Лацио» потратит на гол в Турине?

    «Торино» — «Лацио». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Серии А 30 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Лацио»
    Чиро Иммобиле
    В 29 туре чемпионата Италии «Торино» будет принимать «Лацио». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 30 июня. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Торино» — «Лацио».
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Июня 2020 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 20:30 Лацио Лацио
  • Рим
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    «Торино»

    В 28 турах итальянского первенства клуб из Турина набрал всего 31 балл. В таблице Серии А он находится на 14 месте.

    После вылета в конце января из Кубка Италии от «Милана» в дополнительное время (2:4) «Торино» был разгромлен «Лечче» в чемпионате (0:4), что оказалось одной из причин отставки тренера Мадзарри.

    Новым наставником «быков» стал Морено Лонго. Под его крылом бордовые потерпели три поражения кряду. Туринский коллектив проиграл «Сампдории» (1:3), «Милану» (0:1) и «Наполи» (1:2).

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    В ходе возобновления сезона «Торино» разошелся миром с «Пармой» (1:1), а также одержал верх над «Удинезе» (2:1). Последний поединок в чемпионате «быки» провалили, уступив «Кальяри» (2:4).

    «Лацио»

    Римская команда все еще активно бьется с «Юве» за скудетто. В турнирной таблице чемпионата она располагается на второй позиции с 65 баллами и отстает от лидеров на 4 пункта.

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  • 25/06/2020

    • До паузы «Лацио» вылетел из Кубка Италии, проиграв в четвертьфинале «Наполи» (0:1). Затем в семи встречах Серии А «орлята» завоевали 5 побед и дважды сыграли вничью.

    В 21-м туре они разошлись миром с «Ромой» (1:1), а позже переиграли СПАЛ (5:1) и заработали 1 балл в матче с «Вероной» (0:0). В других поединках бело-голубые одержали верх над «Пармой» (1:0), «Интером» (2:1), «Дженоа» (3:2) и «Болоньей» (2:0).

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    Возобновление сезона в Италии началось для «Лацио» с выездного поражения от «Аталанты» (2:3). В 28-м туре подопечные Симоне Индзаги переиграли дома «Фиорентину» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Торино» в матче 29-го тура Серии А букмекеры дают коэффициент 4.30, на ничью — 3.85, а на победу «Лацио» — 1.84.

    На своем поле хозяева будут играть закрыто, пытаясь сдержать атаку «орлят», однако тем не стоит медлить, поскольку в этой встрече они могут потерять очки и отдалиться от «Юве» еще больше. Наши прогноз и ставка — «Лацио» забьет в первом тайме за 1.80. 0

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    «Торино» — «Лацио». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Серии А 30 июня 2020 года. Прогноз на «Торино» — «Лацио». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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