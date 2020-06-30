«Торино» — «Лацио». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Серии А 30 июня 2020 года

В 29 туре чемпионата Италии «Торино» будет принимать «Лацио». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 30 июня. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Торино» — «Лацио».

«Торино»

В 28 турах итальянского первенства клуб из Турина набрал всего 31 балл. В таблице Серии А он находится на 14 месте.

После вылета в конце января из Кубка Италии от «Милана» в дополнительное время (2:4) «Торино» был разгромлен «Лечче» в чемпионате (0:4), что оказалось одной из причин отставки тренера Мадзарри.

Новым наставником «быков» стал Морено Лонго. Под его крылом бордовые потерпели три поражения кряду. Туринский коллектив проиграл «Сампдории» (1:3), «Милану» (0:1) и «Наполи» (1:2).

Все прогнозы на Серию А

В ходе возобновления сезона «Торино» разошелся миром с «Пармой» (1:1), а также одержал верх над «Удинезе» (2:1). Последний поединок в чемпионате «быки» провалили, уступив «Кальяри» (2:4).

«Лацио»

Римская команда все еще активно бьется с «Юве» за скудетто. В турнирной таблице чемпионата она располагается на второй позиции с 65 баллами и отстает от лидеров на 4 пункта.

До паузы «Лацио» вылетел из Кубка Италии, проиграв в четвертьфинале «Наполи» (0:1). Затем в семи встречах Серии А «орлята» завоевали 5 побед и дважды сыграли вничью.

В 21-м туре они разошлись миром с «Ромой» (1:1), а позже переиграли СПАЛ (5:1) и заработали 1 балл в матче с «Вероной» (0:0). В других поединках бело-голубые одержали верх над «Пармой» (1:0), «Интером» (2:1), «Дженоа» (3:2) и «Болоньей» (2:0).

Возобновление сезона в Италии началось для «Лацио» с выездного поражения от «Аталанты» (2:3). В 28-м туре подопечные Симоне Индзаги переиграли дома «Фиорентину» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Торино» в матче 29-го тура Серии А букмекеры дают коэффициент 4.30, на ничью — 3.85, а на победу «Лацио» — 1.84.

На своем поле хозяева будут играть закрыто, пытаясь сдержать атаку «орлят», однако тем не стоит медлить, поскольку в этой встрече они могут потерять очки и отдалиться от «Юве» еще больше. Наши прогноз и ставка — «Лацио» забьет в первом тайме за 1.80. 0