«Реал Сосьедад» — «Сельта». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Примеры 24 июня 2020 года

«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» немного сдал позиции из-за потери очков в трех матчах подряд. «Сан-себастьянцы» проиграли в прошлом туре мадридскому «Реалу» 1:2, а перед этим было поражение от «Алавеса» 0:2. С «Осасуной» команда сыграла 1:1.
Таким образом, хозяева занимают 6 место с 47 очками. В случае поражения или ничьей «Реал Сосьедад» может оказаться за пределами еврокубковый зоны, поскольку на его место метят и другие команды, такие как «Валенсия» и «Вильярреал».
В пяти матчах Примеры коллектив выиграл только раз — у «Эйбара» 1:2. После карантина у «бело-голубых» явный спад.
«Сельта»
У «Сельты» свои задачи. Команда борется за сохранение прописки. Сейчас «кельты» на 16 строчке. У них 30 очков и всего 4 пункта отделяют их от зоны вылета.
После паузы «Сельта» проиграла у себя дома «Вильярреалу», но затем выровняла положение ничьей с «Вальядолидом» 0:0.
В прошлом туре «небесные» не оставили мокрого места от «Алавеса», разгромив соперника на своем поле со счетом 6:0.
Календарь и таблица испанской Примеры
Однако на выезде команда выступает не так ярко. Она выиграла только одну встречу из 15, так что в гостях коллективу Федора Смолова играть тяжело.
Прогноз и ставка
Фаворитом считают «Реал Сосьедад» — 2.02 против 4.00. Ничья сопровождается коэффициентом 3.40.
В первом круге «сан-себастьянцы» выиграли с минимальным счетом 0:1. А вот матчем ранее «Сельта» победила 3:1. Учитывая, что «кельтов» прорвало в прошлом туре, от этой встречи можно ждать сюрпризов.
Сюрпризы ждем, но не много голов. Оба коллектив находятся в шатком положении и рисковать никто сразу не станет. Прогноз и ставка: ТМ 2.5 за 1.74. 0