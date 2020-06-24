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    «Реал Сосьедад» и «Сельта» на двоих много не забьют

    «Реал Сосьедад» — «Сельта». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Примеры 24 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Сельта»
    Денис Суарес
    В 31 туре испанской Примеры «Реал Сосьедад» сыграет дома с «Сельтой» на стадионе «Реале Сегурос». Начало матча в 20:30 по мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Сельта».
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    Футбол. Испания. Примера 24 Июня 2020 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 20:30 Сельта Сельта
  • Виго
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 4.25
  • Ставка!
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    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» немного сдал позиции из-за потери очков в трех матчах подряд. «Сан-себастьянцы» проиграли в прошлом туре мадридскому «Реалу» 1:2, а перед этим было поражение от «Алавеса» 0:2. С «Осасуной» команда сыграла 1:1.

    Таким образом, хозяева занимают 6 место с 47 очками. В случае поражения или ничьей «Реал Сосьедад» может оказаться за пределами еврокубковый зоны, поскольку на его место метят и другие команды, такие как «Валенсия» и «Вильярреал».

    В пяти матчах Примеры коллектив выиграл только раз — у «Эйбара» 1:2. После карантина у «бело-голубых» явный спад.

    «Сельта»

    У «Сельты» свои задачи. Команда борется за сохранение прописки. Сейчас «кельты» на 16 строчке. У них 30 очков и всего 4 пункта отделяют их от зоны вылета.

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    • После паузы «Сельта» проиграла у себя дома «Вильярреалу», но затем выровняла положение ничьей с «Вальядолидом» 0:0.

    В прошлом туре «небесные» не оставили мокрого места от «Алавеса», разгромив соперника на своем поле со счетом 6:0.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Однако на выезде команда выступает не так ярко. Она выиграла только одну встречу из 15, так что в гостях коллективу Федора Смолова играть тяжело.

    Прогноз и ставка

    Фаворитом считают «Реал Сосьедад» — 2.02 против 4.00. Ничья сопровождается коэффициентом 3.40.

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    В первом круге «сан-себастьянцы» выиграли с минимальным счетом 0:1. А вот матчем ранее «Сельта» победила 3:1. Учитывая, что «кельтов» прорвало в прошлом туре, от этой встречи можно ждать сюрпризов.

    Сюрпризы ждем, но не много голов. Оба коллектив находятся в шатком положении и рисковать никто сразу не станет. Прогноз и ставка: ТМ 2.5 за 1.74. 0

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    «Реал Сосьедад» — «Сельта». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Примеры 24 июня 2020 года. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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