«Лечче» — «Милан». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Серии А 22 июня 2020 года

В 27 туре чемпионата Италии «Лечче» будет принимать «Милан». Игра пройдет на стадионе «Виа дель Маре» 22 июня. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Лечче» — «Милан».

«Лечче»

В таблице чемпионата Италии команда из одноименного города находится на 18 позиции. За 26 матчей Серии А она заработала 25 очков.

В текущем сезоне у «Лечче» был неприятный отрезок из четырех поражений. С 16 по 19 туры «волки» проиграли «Брешии» (0:3), «Болонье» (2:3), «Удинезе» (0:1) и «Парме» (0:2).

Затем подопечные Фабио Ливерани заработали 1 балл во встрече с «Интером» (1:1), после чего они крупно влетели «Вероне» (0:3).

Календарь и таблица Серии А

Перед паузой «Лечче» выиграл в трех матчах, победив «Торино» (4:0), «Наполи» (3:2) и СПАЛ (2:1). В двух других поединках «волки» были разгромлены «Ромой» (0:4) и «Аталантой» (2:7).

«Милан»

В турнирной таблице чемпионата Италии футбольный клуб из одноименного города располагается на седьмой позиции с 36 баллами в запасе. От еврокубковой зоны его пока отделяют 3 пункта.

Перед уходом на вынужденную паузу «Милан» выиграл всего в 1 матче Серии А из 5. В начале февраля «россонери» обменялись голами с «Вероной» (1:1) и уступили «Интеру» (2:4).

Затем был матч в Кубке Италии, в котором команда Стефано Пиоли сыграла вничью с «Юве» (1:1). Позже красно-черные заработали 3 очка во встрече с «Торино» (1:0).

В других матчах чемпионата «Милан» разошелся миром с «Фиорентиной» (1:1) и потерпел поражение от «Дженоа» (1:2). В ответной игре Кубка команда Пиоли сыграла вничью с «Ювентусом» (0:0) и покинула турнир из-за гола туринцев на выезде.

Прогноз и ставка

На победу «Лечче» в игре 27-го тура букмекеры дают коэффициент 4.90, на ничью — 4.00, а на победу «Милана» — 1.60.

В гостях мотивированная команда Пиоли постарается заработать максимум очков в игре с клубом, который близок к вылету. Наши прогноз и ставка — победа «Милана» с коэффициентом 1.60. 0