«Осасуна» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Ла Лиги 17 июня 2020 года

В 29 туре чемпионата Испании «Осасуна» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Эль Садар» 17 июня. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Осасуна» — «Атлетико».

«Осасуна»

В течение 28 матчей Примеры команда из Памплоны завоевала 35 очков. В турнирной таблице чемпионата она находится на 11 месте. В текущем сезоне этот клуб не сражается ни за выживание, ни за еврокубки.

После вылета из Кубка Короля от «Реала Сосьедад» (1:3) «Осасуна» проиграла в четырех встречах Ла Лиги из семи. Сперва красные крупно влетели «Вильярреалу» (1:3) и «Реалу» (1:4).

Затем подопечные Ягобы Аррасате с минимальным счетом разобрались с «Атлетиком» (1:0). В двух других поединках представители Памплоны были слабее «Гранады» (0:3) и «Севильи» (2:3).

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В 27-м туре Примеры «Осасуна» завоевала 3 очка в дуэли с «Эспаньолом» (1:0), После рестарта сезона красные разошлись миром с «Реалом Сосьедад» (1:1).

«Атлетико»

Мадридская команда после 28 туров чемпионата опустилась на шестую строчку в таблице. Сейчас она имеет в своем активе 46 баллов и отстает от зоны Лиги чемпионов на 1 пункт.

Перед паузой «Атлетико» прошел «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Сперва на «Ванда Метрополитано» «матрасники» переиграли красных со счетом 1:0, а ответка на «Энфилде» закончилась победой мадридцев в дополнительное время (2:3).

Между двумя поединками на евроарене подопечные Диего Симеоне заработали четыре очка в трех встречах Примеры. В этих матчах «индейцы» одолели «Вильярреал» (3:1), а также разошлись миром с «Эспаньолом» (1:1) и «Севильей» (2:2).

Возобновление чемпионата получилось для «Атлетико» напряженным. В рамках 28-го тура подопечные Диего Симеоне на «Сан-Мамес» сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1).

Прогноз и ставка

На победу «Осасуны» в матче 29-го тура Примеры букмекеры дают коэффициент 5.30, на ничью — 3.20, а на победу «Атлетико» — 1.87.

У себя дома «Осасуна» будет играть закрыто, а «матрасники», вскрывая оборону хозяев, столкнутся с трудностями впереди. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 за 1.59. 0