ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стадион «Эспаньола»Возвращение Ла Лиги. Испанский футбол больше не будет прежним «Севилья» вернулась победойПримера. «Севилья» выиграла андалузское дерби, ничья в валенсийском дерби Доменико Тедеско вернулся к работеНа финишной прямой. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона
  • 01:01
    • «Валенсия» упустила победу в матче с «Леванте»
  • 23:57
    • «Ювентус» — в финале Кубка Италии
  • 23:22
    • Дубль Ольмо принес «Лейпцигу» победу над «Хоффенхаймом»
  • 21:15
    • Кокорин назвал своим приоритетом переезд в Европу
  • 19:51
    • Трусова исполнила четверной риттбергер на тренировке
  • 14:55
    • Черышев в заявке на матч с «Леванте»
  • 13:53
    • «Челси» может объявить о покупке Вернера в конце недели
    Все новости спорта

    Приблизится ли «Рапид» к «Зальцбургу»?

    «Рапид» — «Вольфсбергер». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч чемпионата Австрии по футболу 14 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Вольфсберг
    Прогноз и ставки на «Рапид» — «Вольфсбергер»
    «Рапид» идет на втором месте
    В воскресенье, 14 июня, «Рапид» примет на своем поле «Вольфсбергер» в матче 26-го тура австрийской Бундеслиги. Матч на стадионе «Альянц Штадион» начнется в 18:00 мск. Прогноз на «Рапид» — «Вольфсбергер».
    ×
    Футбол. Австрия. Бундеслига. Чемпионы 14 Июня 2020 года
    Рапид В
  • Австрия. Бундеслига. Чемпионы
    •  Рапид В 18:00 Вольфсберг Вольфсберг
  • Вольфсберг
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 3.05
  • Ставка!
    •

    «Рапид»

    Венский «Рапид» в чемпионате Австрии в феврале дома победил «Тироль» (2:0) и на выезде ушел от поражения в матче с «Хартбергом» (2:2).

    В марте столичный клуб на своем поле победил «Маттерсбург»(3:1). А на он выезде вновь сыграл вничью, поделив очки с грядущим соперником (2:2), и вновь уйдя от поражения на последних минутах.

    По итогам регулярного чемпионата «Рапид» занял третье место с 40 очками.

    Все прогнозы на футбол

    После возобновления первенства команда проиграла «Зальцбургу» (0:2). Но после этого она победила «Штурм» (4:0) и ЛАСК (1:0).

    «Вольфсбергер»

    По итогам 25 туров «Вольфсбергер» идет на третьей строчке. Клуб на три очка отстает от грядущего соперника и на 10 — от лидера «Зальцбурга».

    До прошлого поединка чемпионата Австрии команда потерпела только одно поражение в 14 предыдущих матчах. Его нанес «Сваровски Тироль» со счетом 2:0.

    5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    После этого коллектив не проигрывал в пяти встречах, но в прошлом туре проиграл «Хартберг» (2:4). В пяти прошлых матчах было одержано лишь две победы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 3,00, ничья — в 3,70.

    Рекомендуем ставить на то, что «Рапид» выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч Эспаньол — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ахал — Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч ТБ Тверойри — ИФ Фуглафьердур
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фортуна — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Падерборн — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Кельн — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Герта — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Заря — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч КИ Клаксвик — Викингур
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ференцварош — Кишварда
  • Футбол
  • Сегодня в 17:55
    •  1.74
  • Прогноз на матч Сельта — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ХБ Торсхавн — Скала
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Виртуальные болельщики на матче «Орхуса»
  • Датская модель. Использует ли АПЛ идею «Орхуса» с виртуальными трибунами?
    • 02:13 08/06/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Рапид» — «Вольфсбергер». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч чемпионата Австрии по футболу 14 июня 2020 года. Прогноз на «Рапид» — «Вольфсбергер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.50
    Тоже интересно
    Фрэнк Лэмпард Футбол Гонка за золото только началась, а «Челси» уже был лучше остальных. О матче с «Ливерпулем» в 2005-мОб игре синих на «Энфилде», в которой они не оставили шансов хозяевам 11/06/2020 в 19:100
  • 18:59
    • Тьяго Алькантара перенес операцию на паху
  • 12:17
    • «СЭ»: ЦСКА примет решение по Вагнеру Лаву не раньше середины июля
  • 07:00
    • УЕФА принял решение о доигровке еврокубков — СМИ
    Финал ЛЧ может пройти в Лиссабоне Футбол Еврокубковая путаница. Лиссабон лидирует в борьбе за «Финал восьми» Лиги чемпионовУЕФА планирует перенести финал из Стамбула, где он должен был состояться 30 мая, и провести турнир в новом формате 10/06/2020 в 20:100
  • Экспресс дня

  • Пойдет ли пауза «Барсе» на пользу?
  • 2.86
    •
  • 22:28
    • «Гранада» одержала победу над «Хетафе»
  • 22:08
    • Дубль Архипова позволил «Городее» разгромить «Слуцк»
  • 21:52
    • Сетьен не видит проблем в подготовке Месси к ближайшему матчу
    «Реал» — «Севилья». Примера 2006/07 Футбол Отсутствие права на ошибку и ключевая замена Капелло. О судьбоносной встрече «Реала» с «Севильей» в 2007-мВ преддверии возобновления сезона в Испании вспомним о напряженной борьбе за чемпионство в сезоне 2006/07 10/06/2020 в 16:050
  • 21:38
    • Тим, Зверев и Димитров могут пропустить US Open
  • 21:27
    • Названы сроки проведения тренировочного лагеря НБА
  • 21:03
    • Полузащитник «Лацио» может завершить карьеру из-за травмы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие