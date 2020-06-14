«Рапид» — «Вольфсбергер». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч чемпионата Австрии по футболу 14 июня 2020 года

В воскресенье, 14 июня, «Рапид» примет на своем поле «Вольфсбергер» в матче 26-го тура австрийской Бундеслиги. Матч на стадионе «Альянц Штадион» начнется в 18:00 мск. Прогноз на «Рапид» — «Вольфсбергер».

«Рапид»

Венский «Рапид» в чемпионате Австрии в феврале дома победил «Тироль» (2:0) и на выезде ушел от поражения в матче с «Хартбергом» (2:2).

В марте столичный клуб на своем поле победил «Маттерсбург»(3:1). А на он выезде вновь сыграл вничью, поделив очки с грядущим соперником (2:2), и вновь уйдя от поражения на последних минутах.

По итогам регулярного чемпионата «Рапид» занял третье место с 40 очками.

Все прогнозы на футбол

После возобновления первенства команда проиграла «Зальцбургу» (0:2). Но после этого она победила «Штурм» (4:0) и ЛАСК (1:0).

«Вольфсбергер»

По итогам 25 туров «Вольфсбергер» идет на третьей строчке. Клуб на три очка отстает от грядущего соперника и на 10 — от лидера «Зальцбурга».

До прошлого поединка чемпионата Австрии команда потерпела только одно поражение в 14 предыдущих матчах. Его нанес «Сваровски Тироль» со счетом 2:0.

После этого коллектив не проигрывал в пяти встречах, но в прошлом туре проиграл «Хартберг» (2:4). В пяти прошлых матчах было одержано лишь две победы.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 3,00, ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «Рапид» выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0