«КИ Клаксвик» — «Викингур». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 13 июня 2020 года

В субботу, 13 июня, в рамках седьмого тура чемпионата Фарерских островов по футболу «КИ Клаксвик» на своей «Инжектор Арене» сыграет с «Викингуром». Игра начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «КИ Клаксвик» — «Викингур».

«КИ Клаксвик»

«КИ Клаксвик» — действующий чемпион Фарерских островов. В текущем розыгрыше команда с 13 очками идет третьей, уступая пять баллов лидеру первенства.

Начали это сезон подопечные Миккьяля Томассена с завоевания Суперкубка страны, еще 3 марта переиграв по пенальти столичный «ХБ Торсхавн» (1:1, пен. 5:4).

В первом туре чемпионата «сине-белые» в родных стенах уступили «Б-36 Торсхавну» со счетом 0:2, после чего смогли выиграть четыре поединка подряд.

В этом отрезке они одолели на выезде «ТБ Тверойри» (2:1), «ИФ Фуглафьердур» (4:1) и «АБ Аргир» (6:0), а также дома «ЭБ/Стреймур» (3:0).

В минувшем игровом дне КИ на своей территории только в компенсированное время ушел от поражения в игре с «НСИ Рунавиком» — 1:1.

«Викингур»

«Викингур» с 11 набранными пунктами находится на пятой позиции в турнирной таблице, проигрывая лидеру первенства уже семь баллов.

Стартовали «викинги» с гостевой мировой с «АБ Аргиром» (0:0), после чего поочередно одолели в домашних встречах «Скалу» (5:2) и «НСИ Рунавик» (1:0).

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В четвертом туре «черно-голубые» были без шансов разгромлены в Торсхавне «ХБ» (0:3), а затем дома расписали мировую с «ТБ Тверойри» (0:0) и обыграли «Б-36 Торсхавн» (4:2).

В прошлогоднем первенстве КИ дома обыграл «викингур» (2:0), а в гостях раз сыграл вничью (2:2) и раз победил (3:1).

Прогноз на «КИ Клаксвик» — «Викингур»

Выездные поединке не особо хорошо удаются «викингам», поэтому в предстоящей игре мы ставим на викторию хозяев. 0