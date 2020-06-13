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    «КИ Клаксвик» не оступится в игре с «Викингуром»?

    «КИ Клаксвик» — «Викингур». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 13 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «КИ Клаксвик» — «Викингур»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В субботу, 13 июня, в рамках седьмого тура чемпионата Фарерских островов по футболу «КИ Клаксвик» на своей «Инжектор Арене» сыграет с «Викингуром». Игра начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «КИ Клаксвик» — «Викингур».

    «КИ Клаксвик»

    «КИ Клаксвик» — действующий чемпион Фарерских островов. В текущем розыгрыше команда с 13 очками идет третьей, уступая пять баллов лидеру первенства.

    Начали это сезон подопечные Миккьяля Томассена с завоевания Суперкубка страны, еще 3 марта переиграв по пенальти столичный «ХБ Торсхавн» (1:1, пен. 5:4).

    В первом туре чемпионата «сине-белые» в родных стенах уступили «Б-36 Торсхавну» со счетом 0:2, после чего смогли выиграть четыре поединка подряд.

    В этом отрезке они одолели на выезде «ТБ Тверойри» (2:1), «ИФ Фуглафьердур» (4:1) и «АБ Аргир» (6:0), а также дома «ЭБ/Стреймур» (3:0).

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  • 07/06/2020

    • В минувшем игровом дне КИ на своей территории только в компенсированное время ушел от поражения в игре с «НСИ Рунавиком» — 1:1.

    «Викингур»

    «Викингур» с 11 набранными пунктами находится на пятой позиции в турнирной таблице, проигрывая лидеру первенства уже семь баллов.

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    Стартовали «викинги» с гостевой мировой с «АБ Аргиром» (0:0), после чего поочередно одолели в домашних встречах «Скалу» (5:2) и «НСИ Рунавик» (1:0).

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    В четвертом туре «черно-голубые» были без шансов разгромлены в Торсхавне «ХБ» (0:3), а затем дома расписали мировую с «ТБ Тверойри» (0:0) и обыграли «Б-36 Торсхавн» (4:2).

    В прошлогоднем первенстве КИ дома обыграл «викингур» (2:0), а в гостях раз сыграл вничью (2:2) и раз победил (3:1).

    Прогноз на «КИ Клаксвик» — «Викингур»

    Выездные поединке не особо хорошо удаются «викингам», поэтому в предстоящей игре мы ставим на викторию хозяев. 0

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    «КИ Клаксвик» — «Викингур». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 13 июня 2020 года. Прогноз на «КИ Клаксвик» — «Викингур». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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