«ХБ Торсхавн» — «Скала». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 13 июня 2020 года

13 июня «ХБ Торсхавн» на своем стадионе «Гундадалур» в седьмом туре чемпионата Фарерских островов по футболу сыграет со «Скалой». Поединок начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «ХБ Торсхавн» — «Скала».

«ХБ Торсхавн»

«ХБ Торсхавн» единолично возглавляет турнирную таблицу данного первенства, выиграв все шесть проведенных матчей, забив 17 голов при трех пропущенных.

Текущий сезон «красно-черные» начали еще 3 марта, где уступила в Суперкубке по пенальти действующему чемпиону «КИ Клаксвик» (1:1, пен. 4:5).

На старте розыгрыша столичный коллектив дома минимально одолел «ЭБ/Стреймур» (1:0), затем в гостях положил на лопатки «ИФ Фуглафьердур» (3:1).

Затем последовали крупные виктории над «АБ Аргиром» (5:0) в гостях и «Викингуром» (3:0) дома. Затем в дерби лидер первенства выиграл у «Б-36 Торсхавна» (4:2), а в минувшем туре переиграл вне родных стен «ТБ Тверойри» (1:0).

«Скала»

«Скала» с одним набранным пунктом находится на последнем десятом месте в турнирной таблице, но от восьмой безопасной строки отстает всего на один балл.

Стартовали «оранжево-черные» с трех проигрышей кряду, уступив «ИФ Фуглафьердуру» (1:2) дома, а также «Викингуру» (2:5) и «Б-36 Торсхавну» (2:6) на выезде.

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В четвертом игровом дне они добыли первые баллы в этом сезоне, поделив очки в родных стенах с «АБ Аргир» (1:1), после чего потерпели домашнее фиаско от «НСИ Рунавика» (0:4) и выездное от «ЭБ/Стреймура» (0:1).

В минувшем чемпионата ХБ выиграл все три игры и «Скалы» «всухую» — 3:0, 3:0 и 2:0.

Прогноз и ставка

Столичный коллектив набрал превосходную форму, выиграв пока все матчи текущего первенства. Скорее всего, ХБ продолжит свое победное шествие и сделает это «всухую». Прогноз и ставка: ХБ победит и не пропустит за 1.70. 0