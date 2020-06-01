«АБ Аргир» — «КИ Клаксвик». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 1 июня 2020 года

В понедельник, 1 июня, в рамках пятого тура чемпионата Фарерских островов по футболу «АБ Аргир» на своей арене сыграет с «КИ Клаксвик». Начало встречи — в 21:00 по мск. Прогноз на «АБ Аргир» — «КИ Клаксвик».

«АБ Аргир»

Перед стартом пятого тура, «АБ Аргир» с двумя очками находится на восьмой позиции в турнирной таблице, разница мячей — 1:9.

На старте первенства «Frensurin» поделили очки с «Викингуром» (0:0), после чего дважды проиграли крупно.

Сперва коллектив из пригорода Торсхавна уступил на выезде Б-36 со счетом 0:3, а затем на своей арене был разгромлен «ХБ Торсхавном» (0:5). В четвертом туре состоялась ничья со «Скалой» (1:1) в гостях.

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У «АБ Аргира» на данный момент 5-матчевая безвыигрышная серия, в которой три встречи были проигрышными.

«КИ Клаксвик»

«КИ Клаксвик» — действующий чемпион Фарерских островов. В текущем розыгрыше команда пока идет четвертой, имея на своем счету девять очков.

Начали это сезон подопечные Миккьяля Томассена с завоевания Суперкубка страны, еще 3 марта переиграв по пенальти столичный «ХБ Торсхавн» (1:1, пен. 5:4).

В первом туре чемпионате «сине-белые» в родных стенах уступили «Б-36 Торсхавну» со счетом 0:2, после чего смогли выиграть три поединка подряд.

Сперва они на выезде одолели «ТБ Тверойри» (2:1), потом в гостях переиграли «ИФ Фуглафьердур» (4:1) и «ЭБ/Стреймур» (3:0) в родных стенах.

В минувшем первенства «КИ Клаксви» трижды обыграл «АБ Аргир»: 4:0, 2:0 и 2:1.

Прогноз и ставки

Действующий чемпион, скорее всего, не испытает проблем с претендентом на вылет. Прогнозируем, что гости победят с разницей в несколько мячей. 0