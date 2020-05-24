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    Продолжит ли «Тайчун» свою беспроигрышную серию в сезоне?

    «Университет Мин Чуан» — «Тайчун». Прогноз (к. 1.72) и ставки на Премьер-лигу 24 мая 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Университет Мин Чуан» — «Тайчун»
    Футболисты «Тайчун Футуро»
    24 мая состоится матч чемпионата Тайваня между «Университетом Мин Чуан» и «Тайчун Футуро». Начало в 11:00 по мск. Прогноз на «Университет Мин Чуан» — «Тайчун».

    «Университет Мин Чуан»

    В новом сезоне команда одержала только одну победу. Но какой же она была. В позапрошлом туре коллектив разгромил «Ред Лайонс» со счетом 6:0.

    Это была единственная победа «Университета Мин Чуан» в чемпионате за четыре последних поединка. После этого на своем поле «Мин Чуан» проиграл 1:4 «Тайбэй Татун». Также стоит отметить два фиаско в играх против «Хан Юэнь» (1:0) и «Тайпауэр» (0:2).

    В команда занимает шестое место из восьми. На ее счету 4 очка. По количеству пропущенных голов университетский коллектив занимает второе место с конца — 13 мячей. Худший результат 27 мячей.

    «Тайчун»

    «Тайчун» преследует лидеров, занимая третье место с 12 очками в активе.

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    Для команды старт сезона проходит удачно, поскольку у нее еще не было ни одного поражения. Такой результат только у двух клубов турнира.

    На счету «Тайчун» победа над «Ред Лайонс» со счетом 4:0, ничья с «Тайпауэр» (0:0) и победа над «Тайвань Стил» (0:1). Это последние результаты гостей.

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    • Кроме того, отметим, что «Тайчун» — одна из лучших команд лиги по количеству пропущенных мячей. У нее 4 пропущенных гола за 6 игр.

    Прогноз

    «Тайчун» является фаворитом этой встречи. Команда действительно заслуживает внимания, поскольку имеет хорошие результаты и еще ни разу не проигрывала в этом сезоне.

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    Таким образом, букмекеры дают на победу гостей всего 1.30, тогда как на победу хозяев предлагают 7.90.

    Наш прогноз — «Тайчун Футуро» победит и тотал матча будет больше 2.5. Коэффициент составляет 1.72. 0

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