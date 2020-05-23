«Мерв» — «Ахал». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата Туркмении 23 мая 2020 года

23 мая в десятом туре чемпионата Туркмении по футболу «Мерв» на своем поле сыграет с «Ахалом». Начало встречи запланировано на 16:00 по Москве. Прогноз на «Мерв» — «Ахал».

«Мерв»

«Мерв» с девятью зачетными пунктами расположился на шестой позиции в турнирной таблице, отставая на три пункта от четвертой строки.

В минувшем туре первенства коллектив в выездном поединке смог одолеть «Энергетик» со счетом 2:1. Этой викторией была прервана серия из двух поражений подряд.

Сперва в этом неудачном отрезке «желто-синие» уступили в Ашхабаде «Копетдагу» (1:3), а затем в родных стенах потерпели разгромное фиаско от «Алтын Асыра» (0:4).

В четырех домашних поединках «Мерв» смог добыть два выигрышных результата и дважды проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 3:5.

«Ахал»

«Ахал», проиграв в прошлом турне на своей территории «Алтын Асыру» со счетом 1:2, потерял первое место. Но по потерянным очкам коллектив из Аннау является лидером.

Перед этим фиаско «зелено-белые» выиграли две встречи подряд, поочередно одолев дома 2:0 «Энергетик» и на выезде «Небитчи» (2:1).

В трех гостевых поединках текущего чемпионата «Ахал» дважды выиграл и одну игру проиграл («Алтын Асыру» — 1:2).

В первом круге «Ахал» дома разгромил «Мерв» со счетом 3:0, в прошлом сезоне клуб из Аннау победил во всех матчах «всухую» — трижды по 1:0 и раз 3:0.

Прогноз и ставки

«Ахал» наверняка реабилитируется за поражение в прошлом туре, скорее всего обыграв удобного для себя соперника вновь «всухую». Наши прогноз и ставка: «Ахал» победит и не пропустит. 0