«Ислочь» — «Энергетик-БГУ» Брест. Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч чемпионата Беларуси 23 мая 2020 года

В субботу, 23 мая, в десятом туре Высшей лиги Беларуси «Ислочь» будет принимать «Энергетик-БГУ». Начало матча — в 18:30 мск. Прогноз на «Ислочь» — «Энергетик-БГУ» Брест.

«Ислочь»

«Волки» успешно начали апрель провально, уступив на своем поле «Слуцку» (2:3) и проиграв на выезде брестскому «Динамо» (1:3).

После этого «Ислочь» на своем поле выиграла у «Славии» (2:1) и «Витебска» (2:0), однако в седьмом туре потерпела сокрушительное выездное поражение от солигорского «Шахтера» (0:4).

В предпоследнем матче клуб на своем поле обыграл «Белшину» (2:1). В прошлом туре он уступил на выезде минскому «Динамо» (0:1) и с 15 очками занимают шестое место.

«Энергетик-БГУ»

«Энергетики» занимают третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков. Команда выиграла три последних матча — 2:0 со «Смолевичами» и по 2:1 со «Слуцком» и «Динамо» Брест.

Эти три победы позволили «Энергетику» прервать 3-матчевую серию поражений. Самым крупным фиаско в ней стали выездные 0:3 с «Неманом».

«Энергетик-БГУ» не имеет в своем активе ни одного ничейного результата. Вместо этого — шесть побед и три поражения.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех гостей оценивается в 2,87, ничья — в 3,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Энергетик-БГУ» выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0