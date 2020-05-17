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    «Тайнан Сити» — «Хан Юэнь»: будет результативно?

    «Тайнан Сити» — «Хан Юэнь». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 17 мая 2020 года

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    Прогноз на «Тайнан Сити» — «Хан Юэнь»
    Игроки «Хан Юэнь»
    В воскресенье, 17 мая, «Тайнан Сити» сыграет с «Хан Юэнь» в шестом туре чемпионата Тайваня по футболу. Начало — в 11:00 по Москве. Прогноз на «Тайнан Сити» — «Хан Юэнь».

    «Тайнан Сити»

    «Тайнан Сити» прошлый сезон завершил на четвертой позиции, что стало лучшим результатом в их истории. В 21 поединке минувшего первенства «горожане» победили в десяти встречах.

    После пяти игровых дней текущего первенства команда на третьей позиции, имея в своей копилке девять зачетных пунктов, выиграв три игры при двух поражениях.

    В первом туре «орлы» на выезде переиграли 4:2 «Университет Мин Чуан», затем дома уступили «Тайпауэру» (0:1), потом в родных стенах одолели «Ред Лайонс» (3:2).

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  • 13/05/2020

    • Четвертая игра закончилась домашним фиаско от «Тайчуна» (0:1), а в своей последней встрече они на своей территории разгромили 4:0 «Университет Тайваня».

    «Хан Юэнь»

    «Хан Юэнь» в минувшем сезоне завоевал бронзовые награды, отстав на 11 баллов от победителя первенства, а второй строке уступил восемь пунктов.

    На данный момент «скаты» с 11 зачетными пунктами идут вторыми в турнирной таблице, проигрывая лидеру первенства только два балла.

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  • 13/05/2020

    • В этом сезоне команда стартовала с четырех домашних поединков. В первом туре она разгромила «Ред Лайонс» (4:0), затем поделила очки с «Тайчун» (1:1), потом переиграла «Университет Тайваня» (2:0).

    Четвертый игровой день принес «Хан Юэнь» викторию над «Университет Мин Чуан» (1:0), а в своей последней встрече расписал гостевую мировую с «Тайбэй Татун» (2:2).

    В прошлом чемпионате «Хан Юэнь» выиграл две игры у «Тайнан Сити» (5:0 и 5:4) при одном мировом исходе (2:2)

    Прогноз на «Тайнан Сити» — «Хан Юэнь»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Хан Юэнь» предлагают — 2.15.

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    На викторию «Тайнан Сити» дают — 2.60, ничья оценена — в 4.00.

    Результативность у обеих команд находится на неплохом уровне. Вполне возможно, что эта игра будет на «больше». Наш прогноз и ставки: ТБ 3,0. 0

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    «Тайнан Сити» — «Хан Юэнь». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 17 мая 2020 года. Прогноз на «Тайнан Сити» — «Хан Юэнь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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