«Тайчун» — «Ред Лайонс». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 17 мая 2020 года

17 мая «Тайчун» в шестом туре чемпионата Тайваня по футболу примет на своем поле «Ред Лайонс». Игра начнется в 11:00 по мск. Прогноз на «Тайчун» — «Ред Лайонс».

«Тайчун»

«Тайчун» в прошлом чемпионате Тайваня был пятым среди восьми участников. В 21 поединке команда добыла восемь викторий, девять раз проиграла и четыре встречи свела вничью, разница мячей — 37:26.

В текущем первенстве «красно-синие» с девятью очками после пяти туров находятся на четвертой позиции в турнирной таблице, еще не проиграв в этом первенстве.

В первом туре они на своей территории обыграли «Университет Тайваня» (2:1), а затем два матча свели вничью: с «Хан Юэнем» (1:1) в гостях и дома с «Тайбэй Татун» (2:2).

В четвертом туре «Тайчун» в гостевой встрече одолел «Тайнан Сити» со счетом 1:0, а в своей последней игре поделил очки с «Тайпауэром» (0:0) в родных стенах.

«Ред Лайонс»

«Ред Лайонс» — главный аутсайдер чемпионата Тайваня. В прошлом сезоне он был последним с одной победой за 21 матч, в этом году также идет на дне турнирки, проиграв все пять встреч.

Начали «красные львы» с трех выездных поражений. Сначала на старте они были разгромлены «Хан Юэнем» (0:4), а затем с тем же результатом уступили «Тайбэй Татун», а потом были слабее «Тайвань Стил» (2:3).

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Игра четвертого игрового дня, проведенная в родных стенах, принесла крупное поражение от «Тайпауэра» (1:6), а в пятом туре также пропустили шесть голов от «Университета Мин Чуан» (0:6) в гостях.

В прошлом чемпионате «Тайчун» выиграл все три поединка у «Ред Лайонса»: 4:0 — дома и 2:0 и 1:0 — на выезде.

Прогноз на «Тайчун» — «Ред Лайонс»

В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам: победа «Тайчуна» — 1.08, победа «Ред Лайонс» — 14.00, ничья — 10.50.

Одна из лучших защит чемпионата будет играть с самой дырявой обороной. От этого поединка вполне можно ожидать «сухой» виктории хозяев. Наш прогноз и ставка: «Тайчун» победит и не пропустит. 0