КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ВиллианФутбол в Англии. Власти открыли двери для возвращения футбола в июне Луис ГарсияКогда идеальная оборона дает сбой. О матче 1/4 ЛЧ между «Ливерпулем» и «Юве» в 2005-м Клаудио Раньери«Лестер», «Рубин» и другие. Как сенсационные чемпионы затем выступали в еврокубках?
  • 13:45
    • Названа дата возобновления чемпионата России
  • 22:59
    • «СЭ»: «Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев»
  • 20:15
    • Семин: Я не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно
  • 19:26
    • Фанаты «Локо»: Позор менеджменту. Вы замарали наши традиции, наплевали на принципы и совесть
  • 17:16
    • РПЛ планируют доиграть за месяц. Проект календаря на остаток сезона
  • 17:48
    • ATP продлила приостановку теннисных турниров до 31 июля
  • 17:20
    • Медведева и Загитова вошли в состав сборной России на следующий сезон
    Все новости спорта

    Останется ли «Тайпауэр» на вершине?

    «Университет Тайваня» — «Тайпауэр». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 17 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Тайвань. Премьер-лига Прогнозы на Футбол Тайваня
    Прогноз на «Университет Тайваня» — «Тайпауэр»
    «Тайпауэр» лидирует в чемпионате Тайваня
    В воскресенье, 17 мая, «Университет Тайваня» на своем поле примет «Тайпауэр» в рамках шестого тура чемпионата Тайваня. Встреча начнется в 11:00 по московскому времени. Прогноз на «Университет Тайваня» — «Тайпауэр».

    «Университет Тайваня»

    «Университет Тайваня» минувшее первенство завершил на шестой строке среди восьми участников, добыв только четыре победы, три поединка закончил мировыми исходами и 14 встреч проиграл.

    В текущем сезоне «сине-белые» смогли разжиться только одни пунктом, который позволяет команде находится на седьмом месте среди восьми участников.

    Этот зачетный пункт «студенты» добыли в гостевой встрече с «Университет Мин Чуан» (2:2). Также они проиграли в четырех играх.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    На старте сезона были повержены в гостях «Тайчуном» (1:2), потом были слабее «Хан Юэня» (0:2) и «Татуна» (1:5) вне родных стен. В предыдущем туре их разгромил «Тайнан Сити» (0:4).

    «Тайпауэр»

    «Тайпауэр» — единоличный лидер тайваньского первенства после четырех сыгранных туров. Его отрыв от «Хан Юэня» составляет два балла.

    «Южные правители» одержали четыре победы и набрали максимально возможное количество очков — 12.

    На счету «Тайпауэра» победы над «Ред Лайонс» (6:1), «Университетом Мин Чуан» (2:0), «Тайвань Стил» (1:0) и «Тайбэй Татун» (3:2).

    И только в прошлом туре клуб допустил осечку, сыграв ничью 0:0 против «Тайчун Футуро».

    Состав «Тайпауэра» на 100 процентов укомплектован игроками из Тайваня.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,08, тогда как успех хозяев поля оценивается в 12,00, ничья — в 10,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Тайпауэр» выиграет, и в матче будет забито четыре мяча за 1,83. 0

  • На что ставить в Бетсити?
  •
  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Сангжу Сангму — Канвон
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Тэгу — Пхохан Стилерс
  • Футбол
  • Сегодня в 10:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Пусан Ай Парк — Чонбук Хендай Моторс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч ТБ Тверойри — КИ Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Шальке-04
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лейпциг — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Фортуна — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Аугсбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.22
  • Прогноз на матч Кто выиграет Бундеслигу
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч БАТЭ — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Бавария» громила соперников и была разгромлена сама
  • Топ-10 матчей сезона Бундеслиги на сегодня
    • 04:04 11/05/2020     Джордан Хендерсон
  • Хендерсон из дорогой пустышки стал лидером «Ливерпуля»
    • 02:18 10/05/2020     Разбомбленный стадион
  • Футбол во время войны. Спорт способен исцелять и объединять во время кризиса
    • 16:07 13/05/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 2500ПолучитьБонус на первый депозит
    «Университет Тайваня» — «Тайпауэр». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 17 мая 2020 года. Прогноз на «Университет Тайваня» — «Тайпауэр». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
    Тоже интересно
    Юрий Семин Футбол Легенду променяли на ноунейма. Семин вновь уходит из «Локо»73-летний специалист вынужден уйти, так как клуб не предложил ему новый контракт 14/05/2020 в 20:201
  • 00:29
    • Спортивный директор «Балтики»: Об низшие лиги в очередной раз вытерли ноги
  • 00:21
    • Курский «Авангард» не будет играть в ФНЛ в сезоне-2020/21
  • 14:49
    • Кокорин доиграет сезон в «Сочи»
    FIFA 21 должна выйти в сентябре Игры FIFA 21. Что известно об игре прямо сейчасРелиз новой версии футбольного симулятора запланирован на сентябрь, но даже эти планы могут измениться 14/05/2020 в 14:100
  • Экспресс дня

  • Как скажется перерыв на клубах Бундеслиги?
  • 2.69
    •
  • 23:59
    • Гончар: Решили отложить переговоры по контракту из-за ситуации с коронавирусом
  • 23:38
    • Федотов: Мы рады, что Кокорин останется с нами до фактического завершения сезона
  • 23:21
    • Юран: Спортивный принцип в ФНЛ был соблюден, команды ставят задачи в начале сезона
    «Реал» — «Милан». ЛЧ 2002/2003 Футбол Не только красиво, но и жизненно важно. В 2003-м году «Реал» переиграл «Милан» на «Бернабеу»Футбол в Испании и Италии может вернуться в июне, а пока переживем моменты испано-итальянского противостояния в ЛЧ 14/05/2020 в 18:000
  • 13:55
    • Прядкин пообещал обеспечить безопасность участников Премьер-лиги
  • 13:08
    • «Интер» и «Барселона» пока не могут договориться об условиях трансфера Мартинеса
  • 22:46
    • Черышев: В течение этих двух месяцев мы работали с клубным психологом
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие