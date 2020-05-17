«Университет Тайваня» — «Тайпауэр». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 17 мая 2020 года

В воскресенье, 17 мая, «Университет Тайваня» на своем поле примет «Тайпауэр» в рамках шестого тура чемпионата Тайваня. Встреча начнется в 11:00 по московскому времени. Прогноз на «Университет Тайваня» — «Тайпауэр».

«Университет Тайваня»

«Университет Тайваня» минувшее первенство завершил на шестой строке среди восьми участников, добыв только четыре победы, три поединка закончил мировыми исходами и 14 встреч проиграл.

В текущем сезоне «сине-белые» смогли разжиться только одни пунктом, который позволяет команде находится на седьмом месте среди восьми участников.

Этот зачетный пункт «студенты» добыли в гостевой встрече с «Университет Мин Чуан» (2:2). Также они проиграли в четырех играх.

На старте сезона были повержены в гостях «Тайчуном» (1:2), потом были слабее «Хан Юэня» (0:2) и «Татуна» (1:5) вне родных стен. В предыдущем туре их разгромил «Тайнан Сити» (0:4).

«Тайпауэр»

«Тайпауэр» — единоличный лидер тайваньского первенства после четырех сыгранных туров. Его отрыв от «Хан Юэня» составляет два балла.

«Южные правители» одержали четыре победы и набрали максимально возможное количество очков — 12.

На счету «Тайпауэра» победы над «Ред Лайонс» (6:1), «Университетом Мин Чуан» (2:0), «Тайвань Стил» (1:0) и «Тайбэй Татун» (3:2).

И только в прошлом туре клуб допустил осечку, сыграв ничью 0:0 против «Тайчун Футуро».

Состав «Тайпауэра» на 100 процентов укомплектован игроками из Тайваня.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,08, тогда как успех хозяев поля оценивается в 12,00, ничья — в 10,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Тайпауэр» выиграет, и в матче будет забито четыре мяча за 1,83. 0