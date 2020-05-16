«Фортуна» — «Падерборн». Прогноз (к. 3.80) и ставки на матч Бундеслиги 16 мая 2020 года

16 мая состоится поединок 26 тура немецкой Бундеслиги между «Фортуной» и «Падерборном». Игра пройдет на стадионе «Меркур Шпиль-Арена». Прогноз на «Фортуна» — «Падерборн».

«Фортуна»

В турнирной таблице немецкого чемпионата «Фортуна» с 22 баллами идет в зоне переходных матчей, на 16 строке. В период из последних четырех туров они проиграли лишь раз — дома «Боруссии» М (1:4).

Перед предыдущим матчем чемпионата «Фортуна» была выбита из Кубка Германии представителем региональной лиги «Саарбрбкеном». Клуб уступил ему на выезде в серии послематчевых пенальти (1:1, пен. — 6:7).

Календарь и таблица Бундеслиги

Также в этот период дюссельдорфцы один матч выиграли, переиграв в гостях «Фрайбург» (2:0), еще дважды они сыграли вничью — на выезде с «Вольфсбургом» (1:1) и в родных стенах с «Гертой» (3:3).

«Падерборн»

«Падерборн» с 16 зачетными пунктами замыкает турнирную таблицу Бундеслиги, отставая даже от зоны переходных матчей на шесть баллов.

На данный момент у новичка элиты 6-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата, в которой он пять встреч проиграл и одну завершил мировым исходом.

Ничейный поединок состоялся на выезде с «Шальке» (1:1) еще в 21-м туре первенства. А поражения были от «Вольфсбурга» (2:4), «Герты» (1:2) и «Кельна» (1:2) дома, а также в гостях от «Баварии» (2:3) и «Майнца» (0:2) в двух последних игровых днях.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 3,25, ничья — в 3,60.

Прогноз и ставка: «Фортуна» выиграет, и обе команды забьют за 3,80. 0