«Алтын Асыр» — «Ашхабад». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Йокары-лиги 4 мая 2020 года

Во 6-м туре туркменской Йокары-лиги состоится встреча между «Алтын Асыром» и «Ашхабадом». Команды сыграют 4 мая в Ашхабаде. Начало матча в 16:00 по мск. Прогноз на «Алтын Асыр» — «Ашхабад».

«Алтын Асыр»

«Алтын Асыр», основанный только в 2008 году, последние шесть сезонов (с 2014) подряд становился победителем чемпионата Туркменистана. Также он выиграл три Кубка и два Суперкубка страны.

Начал «Алтын Асыр» этот чемпионат выездной мировой с «Шагадамом» (1:1), а в следующем поединке в родных стенах переиграл «Мерв» со счетом 2:0.

Затем случился вынужденный перерыв на месяц, а после возобновления турнира «Алтын Асыр» свел два матча подряд к ничьей 1:1, сначала поделив очки с «Копетдагом» дома, а затем разойдясь миром на выезде с «Энергетиком».

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В последнем матче чемпионы дома переиграли «Ахал» (2:1) и с 9 набранными очками поднялся на третью строчку в турнирной таблице. Разница мячей 7-4.

«Ашхабад»

В прошлом сезоне в чемпионате Туркменистана «Ашхабад» финишировал на шестой позиции.

В 2020-м «Ашхабад» начал сезон с того, что в гостях сыграл вничью с «Шагадамом» (0:0), затем на своем поле уступил титулованному «Копетдаг Ашхабаду» (0:1).

Перед перерывом в чемпионате «Ашхабад» в гостях обыграл «Энергетик» (1:0). Вернулся столичный клуб в апреле выездной победой над «Мервом» со счетом 1:0.

В последнем матче «Ашхабад» разгромил на своем поле «Небитчи» (5:2) и с 10 очками, и разницей мячей 7-3, идет на втором месте в турнирной таблице.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Алтын Асыр» — 1.33, победа «Ашхабада» — 8.20, ничья — 4.70.

В столичном дерби встречаются 2 команды, которые хорошо играют в обороне. В прошлом сезоне команды встречались 4 раза и лишь в одном матче не зашла бы ставка фора +1.5 на «Ашхабад».

В очных встречах «Алтын Асыр» не часто побеждает в дерби с разгромным счетом, обилия голов можно не ждать. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1,84 и «Обе забьют — нет» за 1,56. 0