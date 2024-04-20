20 апреля в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Акрон» и «Кубань». Начало игры — в 16:00 мск. «Акрон» — «Кубань»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы в нынешнем сезоне как никогда близки к повышению в классе. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом отставание от лидера минимальное. Да и отрыв от зоны стыков также составляет всего лишь одно очко.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла лишь один балл. «Акрон» не сумел победить в Новороссийске (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Акрон» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 4 пропущенных.

Причем весной тольяттинцы практически исповедуют выездную модель Лобановского. Победа дома и ничья в гостях, и лишь домашняя встреча с «Родиной» была провалена (0:2).

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Тольяттинцы имеют довольно крепкий по именам состав. Впрочем, в дуэте лидеров еще нужно постараться удержаться.

Матчи против кубанцев для команды традиционно проходят успешно. Из 5 очных поединков «Акрон» победил 2 раза при одной коллизии.

Интересно, что «Акрон» уже 2 года не проигрывает краснодарцам. Да и силы оппонентов нынче явно не равны.

«Кубань»

Турнирное положение: Кубанцы терпят бедствие, и пока непонятно, за счет чего выкрутятся. На текущий момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы «лучшей лиги мира».

Причем «Кубань» выиграла всего в 5 матчах первенства. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись: всего 19 голов в 26 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда потерпела обиднейшую коллизию. «Кубань» дома уступила КАМАЗу (1:2).

Причем до того команда уступила еще и «морякам» (0:3). Более того, краснодарцы весной еще не побеждали.

Вообще, «Кубань» в 5 своих последних матчах проиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились только 2 точными ударами при 7 пропущенных мячах.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: теперь спасать команду доверено Роберту Евдокимову. «Кубань» под его руководством должна поднатореть в плане результатов.

Вот только пока что «Кубань» смотрится бледновато. Да и конкуренты в борьбе за выживание не дремлют.

Причем осенний цикл краснодарцы завершили викторией. Кубанцы уверенно справились с «Соколом» (3:1).

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Кубань» явно намеревается прервать серию своих неудач.

Статистика для ставок

«Кубань» весной еще не познала радости побед

Тольяттинцы в среднем пропускают меньше гола за матч

Кубанцы в среднем забивают менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 5.96.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.64.

Прогноз: Тольяттинцы нынче выглядят монолитнее кубанцев, к тому же весной явно прибавили.

Краснодарцы в нынешнем сезоне крайне нестабильны, да и весной команда еще ни разу не победила.

Ставка: Победа «Акрона» в 1 тайме за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.22