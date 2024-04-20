«Хайденхайм»
Турнирное положение: «Хайденхайм» находится в середине турнирной таблицы. Команде не угрожает понижение в классе, поэтому в концовке сезона фанаты могут не волноваться.
На данный момент в активе «Хайденхайма» 34 очка. После 29 игр клуб занимает 10-е место в таблице Бундеслиги. У команды 8 побед, 10 ничьих и 7 поражений.
Хайденхайм — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В апреле «Хайденхайм» порадовал болельщиков удивительной победой над «Баварией». Хозяева уступали после первого тайма 0:2, но после перерыва нашли в себе силы не только отыграться, но и вырвать три очка. У «Хайденхайма» голы забили Кевин Зесса и Тим Кляйнденст (дубль).
13 апреля подопечные Франка Шмидта в гостях встречались с «Бохумом». Команды не выявили сильнейшего. Матч завершился со счетом 1:1.
Не сыграют: Бек, Келлер, Кенай — травмы.
Состояние команды: «Хайденхайм» проводит хороший сезон. Команда идет в середине таблицы на комфортной дистанции от зоны вылета.
В последних девяти домашних матчах Бундеслиги у «Хайденхайма» три победы. Интересно, что в родных стенах клуб выиграл все три встречи с одинаковым счетом 3:2.
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: «РБ Лейпциг» надеется в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. Для выполнения этой цели команде нужно финишировать в топ-4.
Сейчас «РБ Лейпциг» как раз находится на 4-й строчке. В активе команды 56 очков по итогам 29 встреч. «Быки» выиграли 17 матчей, 5 раз сыграл вничью и потерпели 7 поражений. Клуб забил 67 мячей и пропустил 33 гола.
Последние матчи: «РБ Лейпциг» прекрасно проводит текущий месяц. Команда одержала две победы, набрав шесть очков из шести возможных.
6 апреля «быки» провели успешный матч с «Фрайбургом». В гостях была одержана разгромная победа со счетом 4:1.
13 апреля «РБ Лейпциг» принимал «Вольфсбург». «Быки» выиграли встречу, забив в ворота соперника три безответных гола.
Не сыграют: Поульсен — травма.
Состояние команды: «РБ Лейпциг» находится в хорошей форме. Клуб в предыдущих играх постоянно набирал очки.
Беспроигрышная серия «РБ Лейпциг» составляет семь матчей. Последний раз команда уступала 24 февраля в Мюнхене. Тогда «быки» не справились с «Баварией» (1:2).
В нынешнем сезоне клубы играли друг с другом 2 декабря прошлого года. «РБ Лейпциг» на своем поле одолел «Хайденхайм» со счетом 2:1.
Статистика для ставок
- «Хайденхайм» в восьми последних матчах Бундеслиги одержал лишь одну победу
- «РБ Лейпциг» не проигрывает в чемпионате Германии с 24 февраля
- В первом круге «Хайденхайм» уступил в гостях со счетом 1:2
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «РБ Лейпциг» букмекеры дают коэффициент 1.44. Ничья идет за 5.20, а выигрыш «Хайденхайма» оценен в 6.60.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.43 и 2.75 соответственно.
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Прогноз: «РБ Лейпциг» хочет попасть в Лигу чемпионов. В каждом матче команда борется за три очка. В предстоящей встрече гости должны уверенно победить.
Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1.5) за 2.12.
Прогноз: Команды преуспеют в атаке, поэтому голов ожидается немало. Зрителям скучать не придется. Будет забито как минимум четыре мяча.
Ставка: ТБ 3.5 гола за 2.09.