«Сельта»
Турнирное положение: По итогам 31 матча Ла Лиги «Сельта» занимает 17-е место с 27 очками и разницей мячей 33-46.
Команда на три балла опережает зону вылета, поэтому ей крайне важно набирать по максимуму очков, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе.
Сельта — Лас-Пальмас: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На выезде он уступил «Бетису» — 1:2.
Это поражение оформило безвыигрышную мини-серию галисийцев в два поединка, которые пришлись на испанское первенство.
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Не сыграют: де ла Торре, Тапиа, Ристич, Карлос Дотор, Айду — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Сельта» одержала лишь одну победу при двух поражениях и одной ничьей.
Такие результаты не позволяют «Кельтам» серьезно оторваться от зоны вылета, поэтому грядущий поединок может стать отличной возможностью, чтобы это сделать.
Йорген Странд Ларсен — лучший бомбардир команды в Ла Лиги с 11-ю голами.
«Лас-Пальмас»
Турнирное положение: По итогам 31 матча Ла Лиги «Лас-Пальмас» занимает 12-ю позицию с 37 очками и разницей мячей 29-35.
Команда на 12 очков опережает зону вылета, тогда как от зоны еврокубков отстает на 13 баллов, поэтому уже не имеет серьезной турнирной мотивации.
Последние матчи: в прошлом туре канарцы потерпели поражение. На своем поле они остались ни с чем в поединке против «Севильи» (0:2).
Эта неудача продлила серию поражений коллектива до четырех поединков — все эти игры прошли в рамках национального первенства.
Не сыграют: Араухо — травмирован, дисквалифицированы — Марвин Парк, Сауль Коко.
Состояние команды: в семи последних матчах (все — в рамках Примеры) «Лас-Пальмас» ни разу не выиграл при пяти поражениях и двух ничьих.
Такие результаты демонстрируют явную потерю мотивации игроками клуба, поскольку ни вылететь, ни выйти в еврокубки им уже явно не суждено.
Кириан Родригес — самый результативный игрок клуба в Примере с шестью забитыми мячами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Сельты» было забито больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Сельта» не выиграла
- в четырех последних матчах «Лас-Пальмаса» было забито меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.65, победа «Лас-Пальмаса» — в 4.70.
ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 1.78 и 2.02.
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей хотя бы одна команда не забивала. Во всех этих играх они проиграли.
В свою очередь, и в трех из пяти последних матчей хозяев хотя бы один из соперников не забивал.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в пяти из шести последних матчей «Лас-Пальмас» не выиграл при тотал меньше 2,5 голов.
Ставка: «Сельта» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.20