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    «Лас-Пальмас» забудет о поражениях?

    «Сельта» — «Лас-Пальмас». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, Примера, 20 апреля 2024 года

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    Уго Сотело («Сельта»)
    В субботу, 20 апреля, в 32-м туре испанской Примеры «Сельта» на своем поле примет «Лас-Пальмас». Начало поединка запланировано на 15:00 по мск. «Сельта» — «Лас-Пальмас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Апреля 2024 года
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    «Сельта»

    Турнирное положение: По итогам 31 матча Ла Лиги «Сельта» занимает 17-е место с 27 очками и разницей мячей 33-46.

    Команда на три балла опережает зону вылета, поэтому ей крайне важно набирать по максимуму очков, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе.

    Сельта — Лас-Пальмас: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На выезде он уступил «Бетису» — 1:2.

    Это поражение оформило безвыигрышную мини-серию галисийцев в два поединка, которые пришлись на испанское первенство.

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    Не сыграют: де ла Торре, Тапиа, Ристич, Карлос Дотор, Айду — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках (все — в рамках Ла Лиги) «Сельта» одержала лишь одну победу при двух поражениях и одной ничьей.

    Такие результаты не позволяют «Кельтам» серьезно оторваться от зоны вылета, поэтому грядущий поединок может стать отличной возможностью, чтобы это сделать.

    Йорген Странд Ларсен — лучший бомбардир команды в Ла Лиги с 11-ю голами.

    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: По итогам 31 матча Ла Лиги «Лас-Пальмас» занимает 12-ю позицию с 37 очками и разницей мячей 29-35.

    Команда на 12 очков опережает зону вылета, тогда как от зоны еврокубков отстает на 13 баллов, поэтому уже не имеет серьезной турнирной мотивации.

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    • Последние матчи: в прошлом туре канарцы потерпели поражение. На своем поле они остались ни с чем в поединке против «Севильи» (0:2).

    Эта неудача продлила серию поражений коллектива до четырех поединков — все эти игры прошли в рамках национального первенства.

    Не сыграют: Араухо — травмирован, дисквалифицированы — Марвин Парк, Сауль Коко.

    Состояние команды: в семи последних матчах (все — в рамках Примеры) «Лас-Пальмас» ни разу не выиграл при пяти поражениях и двух ничьих.

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    Такие результаты демонстрируют явную потерю мотивации игроками клуба, поскольку ни вылететь, ни выйти в еврокубки им уже явно не суждено.

    Кириан Родригес — самый результативный игрок клуба в Примере с шестью забитыми мячами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Сельты» было забито больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Сельта» не выиграла

    • в четырех последних матчах «Лас-Пальмаса» было забито меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.65, победа «Лас-Пальмаса» — в 4.70.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 1.78 и 2.02.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей хотя бы одна команда не забивала. Во всех этих играх они проиграли.

    В свою очередь, и в трех из пяти последних матчей хозяев хотя бы один из соперников не забивал.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.87.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь в пяти из шести последних матчей «Лас-Пальмас» не выиграл при тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: «Сельта» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.20

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    Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Лас-Пальмас» с коэффициентом 1.87. Дата матча: 20.04.2024. Прогнозы на футбол. «Лас-Пальмас» забудет о поражениях?
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