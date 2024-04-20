«Хоффенхайм»
Турнирное положение: «Хоффенхайм» занимает девятое место в таблице Бундеслиги, набрав 36 очков в 29 матчах.
Последние матчи: в прошлом туре «Хоффенхайм» проиграл на поле «Майнца» со счетом 1:4.
Это было уже четвертое поражение команды Пеллегрино Матараццо в последних пяти матчах.
Не сыграют: Марко Джон и Мергим Бериша.
Состояние команды: парни ждут только одного — отпуска. Здесь уже все очевидно, середняк явно расслабился, когда понял, что ему уже точно не грозит вылет из элитного дивизиона.
Также стоит обратить внимание, что «Хоффенхайм» в течение всего сезона плохо играет на своем поле. Всего лишь четыре победы в 16-ти домашних матчах — это действительно разочарование для местных болельщиков.
«Боруссия» М
Турнирное положение: «Боруссия» находится на 11-й строчке, имея в своем активе 31 очко после 29 матчей.
Последние матчи: на прошлой неделе «Гладбах» проиграл на своем поле дортмундской «Боруссии» со счетом 1:2.
Зато в начале месяца команда Джерардо Сеоане одержала выездную победу над «Вольфсбургом» (2:1).
Правда, это была всего лишь третья победа клуба из Менхенгладбаха в 2024-м.
Не сыграют: Ману Коне, Симон Вальде, Джордан Пефок, Грант-Леон Ранос и Тони Янчке.
Состояние команды: «Гладбах» посредственно проводит текущую кампанию, о чем свидетельствуют не только результаты, но и игра команды. Позитива слишком мало, учитывая амбиции клуба.
То же самое можно сказать и против гостевые матчи «Боруссии». У нее пока лишь две победы на выезде в рамках Бундеслиги. При этом пропускает она в среднем больше двух мячей за игру.
Статистика для ставок
- В семи предыдущих матчах с участием «Хоффенхайма» прошла ставка на «тотал больше 2,5»
- «Гладбах» выиграл четыре предыдущих матча против «Хоффенхайма» с общим счетом 14:4
- «Хоффенхайм» пропустил 13 мячей в пяти предыдущих матчах Бундеслиги
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Хоффенхайм» в этом матче можно поставить за 2.06, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Боруссии» М — за 3.20.
Прогноз: скорее всего, команды порадуют, прежде всего, нейтральных зрителей, которые ждут яркого, результативного футбола.
- 2.40Краснодар — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.00Дженоа — Лацио: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.82Кальяри — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.22.