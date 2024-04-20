«Хоффенхайм» сыграет на своем поле против «Боруссии» из Менхенгладбаха в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 16:30 мск. «Хоффенхайм» — «Боруссия» М Ставка (к: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Хоффенхайм» занимает девятое место в таблице Бундеслиги, набрав 36 очков в 29 матчах.

Последние матчи: в прошлом туре «Хоффенхайм» проиграл на поле «Майнца» со счетом 1:4.

Это было уже четвертое поражение команды Пеллегрино Матараццо в последних пяти матчах.

Не сыграют: Марко Джон и Мергим Бериша.

Состояние команды: парни ждут только одного — отпуска. Здесь уже все очевидно, середняк явно расслабился, когда понял, что ему уже точно не грозит вылет из элитного дивизиона.

Все прогнозы на Бундеслигу

Также стоит обратить внимание, что «Хоффенхайм» в течение всего сезона плохо играет на своем поле. Всего лишь четыре победы в 16-ти домашних матчах — это действительно разочарование для местных болельщиков.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Боруссия» находится на 11-й строчке, имея в своем активе 31 очко после 29 матчей.

Последние матчи: на прошлой неделе «Гладбах» проиграл на своем поле дортмундской «Боруссии» со счетом 1:2.

Зато в начале месяца команда Джерардо Сеоане одержала выездную победу над «Вольфсбургом» (2:1).

Правда, это была всего лишь третья победа клуба из Менхенгладбаха в 2024-м.

Не сыграют: Ману Коне, Симон Вальде, Джордан Пефок, Грант-Леон Ранос и Тони Янчке.

Состояние команды: «Гладбах» посредственно проводит текущую кампанию, о чем свидетельствуют не только результаты, но и игра команды. Позитива слишком мало, учитывая амбиции клуба.

То же самое можно сказать и против гостевые матчи «Боруссии». У нее пока лишь две победы на выезде в рамках Бундеслиги. При этом пропускает она в среднем больше двух мячей за игру.

Статистика для ставок

В семи предыдущих матчах с участием «Хоффенхайма» прошла ставка на «тотал больше 2,5»

«Гладбах» выиграл четыре предыдущих матча против «Хоффенхайма» с общим счетом 14:4

«Хоффенхайм» пропустил 13 мячей в пяти предыдущих матчах Бундеслиги

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Хоффенхайм» в этом матче можно поставить за 2.06, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Боруссии» М — за 3.20.

Прогноз: скорее всего, команды порадуют, прежде всего, нейтральных зрителей, которые ждут яркого, результативного футбола.

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.22.