ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — ПСЖЛЧ. Перестрелка в Дортмунде, скандальная победа ПСЖ и подвиг Лунина «Краснодар»«Краснодар» — «Факел». Онлайн «Ювентус»«Кальяри» — «Ювентус». Онлайн
  • 10:16
    • «Вашингтон» сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде плей-офф НХЛ
    Все новости спорта

    Ярославцы уступят лидеру

    «Шинник» — «Динамо» Махачкала. Ставка (к. 2.51) и прогноз на футбол, Первая лига, 20 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Шинник Прогнозы на Динамо-Махачкала Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Динамо» Махачкала
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Черышев
    20 апреля в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 17:00 мск. «Шинник» — «Динамо» Махачкала: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 20 Апреля 2024 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 17:00 Динамо-Махачкала Динамо-Махачкала
  • Махачкала
    •

    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы нынче ходят в середняках лиги. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом при Дмитрии Черышеве «Шинник» прибавляет. Да и отрыв от зоны стыков выглядит достаточно комфортным.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда разжилась тремя очками. «Шинник» минимально одолел «Нефтехимик».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 3 мячей при 3 же пропущенных.

    В двух своих последних матчах ярославцы победили. А вот не пропускает команда Черышева уже в 3 поединках кряду.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: При довольно скромном подборе игроков ярославцы смотрятся симпатично. Да и динамика последних результатов лишь подтверждает правильность курса Черышева.

    Матчи против динамовцев для команды традиционно проходят неудачно. Из трех очных поединков «Шинник» добыл 2 ничьих при одной коллизии.

    Интересно, что «Шинник» еще ни разу не обыгрывал махачкалинцев. Впрочем, ярославцы намерены разжиться очками.

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: Махачкалинцы в минувшем туре возглавили гонку лидеров. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

    Причем «Динамо» Махачкала имеет самые надежные тылы в лиге. В 26 матчах команда Хасана Биджиева пропустила всего 14 раз.

  • Увольнение Абаскаля не помогло. «Зенит» — в финале Пути РПЛ
  • Реакция спортивных СМИ на матч «Зенит» — «Спартак»
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда взяла 3 очка. «Динамо» Махачкала разгромило «Нефтехимик» (3:0).

    Причем до того команда минимально одолела крепкий «Енисей». А вот серия без поражений составляет 3 поединка.

    Вообще, «Динамо» Махачкала в 5 своих последних матчах добыло 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 точными ударами при 3 пропущенных мячах.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: команда вполне способна выйти в РПЛ напрямую. «Динамо» Махачкала смотрится очень даже монолитно.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Вот только реализация хромает. Все-таки 29 забитых мячей в 26 поединках — явно маловато для лидера первенства.

    Причем состав команды не назовешь уж очень звездным. Однако Сердер Сердеров уже настрелял 8 мячей.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться тремя очками. «Динамо» Махачкала явно намеревается продолжить свой победный сериал.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Махачкала выиграло 2 последних поединка

    • Ярославцы не пропускали в 3 своих последних матчах

    • «Шинник» еще ни разу не обыгрывал динамовцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.51. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 2.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.52 и 1.51.

    Прогноз: Махачкалинцы сражаются за выход в РПЛ, к тому же весной явно прибавили.

    Ярославцы способны дать бой любому оппоненту, но команде Черышева часто не хватает класса.

    Ставка: Победа «Динамо» Махачкала за 2.51.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.52

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Зверев — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Норри — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арнальди — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Илбирс — Алай Ош
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хосилот Фархор — Эсхата
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Диас Акоста — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Краснодар — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Дженоа — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч БАТЭ — Днепр Могилев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бешикташ — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Родина — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Тенерифе — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кальяри — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Динамо» Махачкала с коэффициентом 2.51. Дата матча: 20.04.2024. Прогнозы на футбол. Ярославцы уступят лидеру
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры