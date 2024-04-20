20 апреля в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 17:00 мск. «Шинник» — «Динамо» Махачкала: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы нынче ходят в середняках лиги. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом при Дмитрии Черышеве «Шинник» прибавляет. Да и отрыв от зоны стыков выглядит достаточно комфортным.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда разжилась тремя очками. «Шинник» минимально одолел «Нефтехимик».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 3 мячей при 3 же пропущенных.

В двух своих последних матчах ярославцы победили. А вот не пропускает команда Черышева уже в 3 поединках кряду.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: При довольно скромном подборе игроков ярославцы смотрятся симпатично. Да и динамика последних результатов лишь подтверждает правильность курса Черышева.

Матчи против динамовцев для команды традиционно проходят неудачно. Из трех очных поединков «Шинник» добыл 2 ничьих при одной коллизии.

Интересно, что «Шинник» еще ни разу не обыгрывал махачкалинцев. Впрочем, ярославцы намерены разжиться очками.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Махачкалинцы в минувшем туре возглавили гонку лидеров. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

Причем «Динамо» Махачкала имеет самые надежные тылы в лиге. В 26 матчах команда Хасана Биджиева пропустила всего 14 раз.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда взяла 3 очка. «Динамо» Махачкала разгромило «Нефтехимик» (3:0).

Причем до того команда минимально одолела крепкий «Енисей». А вот серия без поражений составляет 3 поединка.

Вообще, «Динамо» Махачкала в 5 своих последних матчах добыло 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 точными ударами при 3 пропущенных мячах.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: команда вполне способна выйти в РПЛ напрямую. «Динамо» Махачкала смотрится очень даже монолитно.

Вот только реализация хромает. Все-таки 29 забитых мячей в 26 поединках — явно маловато для лидера первенства.

Причем состав команды не назовешь уж очень звездным. Однако Сердер Сердеров уже настрелял 8 мячей.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться тремя очками. «Динамо» Махачкала явно намеревается продолжить свой победный сериал.

Статистика для ставок

«Динамо» Махачкала выиграло 2 последних поединка

Ярославцы не пропускали в 3 своих последних матчах

«Шинник» еще ни разу не обыгрывал динамовцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.51. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.52 и 1.51.

Прогноз: Махачкалинцы сражаются за выход в РПЛ, к тому же весной явно прибавили.

Ярославцы способны дать бой любому оппоненту, но команде Черышева часто не хватает класса.

Ставка: Победа «Динамо» Махачкала за 2.51.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.52