Свентек
Ига третий год подряд дошла в Штутгарте до полуфинала. В двух предыдущих она уехала отсюда с чемпионским кубком.
В пятницу первая ракетка мира одержала победу над Эммой Радукану — 7:6, 6:3.
Матч не разочаровал, британка подтвердила, что впервые за несколько лет находится в своей лучшей форме.
Эмма сразу сделала брейк, правда, Свентек уже в следующем гейме взяла подачу соперницы и в дальнейшем вообще не ошибалась.
Во втором сете главная фаворитка турнира отдала на своей подаче всего лишь шесть геймов.
В общем, Свентек отлично подготовилась к грунтовой части сезона. На этом покрытии ей максимально комфортно.
Рыбакина
Елена тем временем впервые выиграла в Штутгарте больше одного матча.
В отличие от Свентек, она с большим трудом преодолела два предыдущих раунда.
В первом матче Рыбакина одержала победу над над россиянкой Вероникой Кудерметовой — 7:6, 1:6, 6:4. В решающем сете соперница вела с брейком, но в итоге не воспользовалась преимуществом.
Почти по такому же сценарию прошла и встреча с Жасмин Паолини — 6:3, 5:7, 6:3. Итальянка начала третью партию с брейка, но потом отдала три гейма на своей подаче.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.30, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 3.75.
Прогноз: в прошлом году Елена выиграла три из четырех матчей против Иги, но есть ощущение, что на этой неделе ей будет тяжело остановить польскую теннисистку.
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Рыбакина не очень убедительно выглядела даже в матчах против куда менее опасных соперниц.
Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-5,5) за 2.10.