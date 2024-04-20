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    Рыбакина прервет победную серию Свентек в Штутгарте?

    Свентек — Рыбакина. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Штутгарте 20 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Свентек — Рыбакина
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    Ига Свентек
    Польская теннисистка Ига Свентек сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в полуфинале турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 20 апреля, начало — в 15:00 мск. Свентек — Рыбакина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Женщины 20 Апреля 2024 года
    Ига Свёнтек
  • Польша
    •  Ига Свёнтек 15:00 Елена Рыбакина Елена Рыбакина
  • Казахстан
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    Свентек

    Ига третий год подряд дошла в Штутгарте до полуфинала. В двух предыдущих она уехала отсюда с чемпионским кубком.

    В пятницу первая ракетка мира одержала победу над Эммой Радукану — 7:6, 6:3.

    Матч не разочаровал, британка подтвердила, что впервые за несколько лет находится в своей лучшей форме.

    Эмма сразу сделала брейк, правда, Свентек уже в следующем гейме взяла подачу соперницы и в дальнейшем вообще не ошибалась.

    Во втором сете главная фаворитка турнира отдала на своей подаче всего лишь шесть геймов.

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    В общем, Свентек отлично подготовилась к грунтовой части сезона. На этом покрытии ей максимально комфортно.

    Рыбакина

    Елена тем временем впервые выиграла в Штутгарте больше одного матча.

    В отличие от Свентек, она с большим трудом преодолела два предыдущих раунда.

    В первом матче Рыбакина одержала победу над над россиянкой Вероникой Кудерметовой — 7:6, 1:6, 6:4. В решающем сете соперница вела с брейком, но в итоге не воспользовалась преимуществом.

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    Почти по такому же сценарию прошла и встреча с Жасмин Паолини — 6:3, 5:7, 6:3. Итальянка начала третью партию с брейка, но потом отдала три гейма на своей подаче.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.30, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 3.75.

    Прогноз: в прошлом году Елена выиграла три из четырех матчей против Иги, но есть ощущение, что на этой неделе ей будет тяжело остановить польскую теннисистку.

    Рыбакина не очень убедительно выглядела даже в матчах против куда менее опасных соперниц.

    Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-5,5) за 2.10.

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    Ставка и прогноз на матч Свентек — Рыбакина с коэффициентом 2.10. Дата матча: 20.04.2024. Прогнозы на теннис. Рыбакина прервет победную серию Свентек в Штутгарте?
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