В субботу, 20 апреля, в 30-м туре немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» на своем поле примет «Бохум». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. «Вольфсбург» — «Бохум»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: Команда ведет борьбу за выживание в Бундеслиге, занимая 14-е место в таблице с 28-ю очками в активе. «Вольфсбург» уже который год не может спокойно завершить сезон.

В нынешнем сезоне «волки» не особо отличаются результативностью и при этом не очень надежны в обороне. В тому же, в последних встречах «Вольфсбург» крайне часто вынимает мяч из своих ворот.

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Последние матчи: В прошедшем туре «волки» проиграли «Лейпцигу» (0:3), а встречей ранее уступили «Боруссии» М (1:3). В матчем против менхенгладбахской команды «Вольфсбург» серьезно провалился во 2-м тайме.

За последние 14 матчей в Бундеслиге «волки» выиграли только 1 раз, 6 раз сыграл вничью и 7 раз проиграл. За прошедшие 5 встреч «Вольфсбург» пропустил аж 11 голов.

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Не сыграют: Мориц Йенц (перебор желтых карточек), Кен Кастельс, Лукас Нмеча и Рожерио (у всех — травмы).

Состояние команды: «Вольфсбург» все никак не может выкарабкаться из ямы, в которую попал 14 матчей подряд. Команда вполне может скатиться в зону вылета.

Стоит отметить, что «Вольфсбург» не очень удачно выступает на своем поле в чемпионате, набрав 16 очков из 42-х возможных дома. В предстоящем матче «волки» сыграют против прямого конкурента — «Бохума».

«Бохум»

Турнирное положение: Эта команда также борется за выживание в лиге. «Бохум» располагается на 15-й позиции с 27-ю очками в активе, опережая зону вылета лишь на 1 балл.

За 5 туров до конца чемпионата команда имеет большие проблемы с обороной, пропустив 59 голов за 29 встреч при 34-х забитых. К тому же, «Бохум» все никак не может победить.

Последние матчи: В прошедшем туре Бундеслиги команда сыграла вничью с «Хайденхаймом» (1:1), а встречей ранее проиграла «Кельну» (1:2).

«Бохум» не может победить на протяжении 7-и встреч подряд. За этот период команда дважды сыграла вничью и 5 раз проиграла. За эти 7 встреч «Бохум» умудрился пропустить 18 голов при 8-и забитых.

Не сыграют: Махаэль Эссер, Мохаммед Толба, Никлас Тиде, Данило Соарес и Мориц-Брони Квартенг (у всех — травмы).

Состояние команды: «Бохум» выглядит очень плохо в последнее время. Если одна из команд, которая находится в зоне вылета, добавит в концовке чемпионата — у «Бохума» могут быть проблемы.

В нынешнем сезоне команда уже встречалась с «Вольфсбургом» в рамках Бундеслиги. В 13-м туре «Бохум» обыграл «волков» со счетом 3:1, сделав результат еще в 1-м тайме.

Статистика для ставок

«Бохум» не может победить на протяжении 7-и последних матчей

В последних 2-х матчах «Вольфсбург» пропустил по 3 гола за игру

В последних 3-х очных встречах команды пробивали тотал 3.5 больше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Вольфсбурга» — 1.73, победа «Бохума» — 4.50, ничья — 3.95.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.67 и 2.20 соответственно.

Прогноз: Можно ожидать, что матч получится результативным.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.05.

Прогноз: Хозяева должны забить минимум пару голов в предстоящем матче.

Ставка: Индивидуальный тотал «Вольфсбурга» 1.5 больше за 1.70.