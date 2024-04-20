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    «Кельн» — «Дармштадт». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Бундеслига, 20 апреля 2024 года

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    «Кельн»
    20 апреля в 30-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Кельн» и «Дармштадт». Начало игры — в 16:30 мск. «Кельн» — «Дармштадт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Апреля 2024 года
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  • Германия. Бундеслига
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    «Кельн»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для команды проходит под знаком борьбы за выживание. На текущий момент «Кельн» находится на 17 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кельн» на 5 очков отстает от спасительной 15 позиции. Да и выиграли «козлы» всего 4 раза в текущем чемпионате.

    Кёльн — Дармштадт 98: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова не разжилась баллами. «Кельн» уступил «Баварии» со счетом 0:2.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «козлы» добыли всего 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 12.

    Зато до последней неудачи «Кельн» переиграл «Бохум» (2:1). Однако проблемы в обороне у команды огромные — 51 пропущенный мяч.

    Не сыграют: Дэви Зельке, Лука Килиан, Марк Ут, Денис Хусейнбазич — травмированы.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Состояние команды: «Козлы» по игре явно стоят на вылет из элитного дивизиона. Да и лазарет команды все никак не опустеет.

    Матчи против «Дармштадта» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Кельн» выиграл 4 раза при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Шансы на спасение еще есть, да и оппонент крайне слаб.

    «Дармштадт»

    Турнирное положение: «Дармштадт» уже, по сути, доигрывают сезон. На текущий момент команда расположилась на дне турнирной таблицы.

    Команда выиграла всего лишь 2 раза в 29 матчах. Да и оборона ошибается уж очень часто, дав результативный сбой 72 раза.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова проиграла. «Дармштадт» минимально уступил «Фрайбургу».

    В пяти последних матчах аутсайдер Бундеслиги проиграл 4 раза. В этих поединках «Дармштадт» забил 4 мяча при 14 пропущенных в свои ворота.

    Шансов на спасение у команды уже нет. Да и вылет во Вторую Бундеслигу давно был вопросом решенным.

    Не сыграют: Марвин Мехлем, Фабиан Нюрнбергер, Фабиан Холланд, Тим Шкарке — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Дармштадт» выглядит крайне неубедительно. Команда не побеждает еще с начала октября.

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    В кадровом плане у команды также огромные проблемы. Так что «Дармштадт» будет бороться лишь за собственный престиж.

    В двух своих последних матчах аутсайдер провалился. Да и забивает команда в среднем чуть менее гола за матч: 28 мячей в 29 поединках.

    Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Дармштадт» постарается дать бой еще имеющим шансы на выживание «козлам».

    Статистика для ставок

    • «Дармштадт» не выигрывает еще с начала октября

    • И те, и другие в среднем забивают меньше гола за матч

    • В матче первого круга «Кельн» выиграл со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кельн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.68, а победа оппонента — в скромные 6.37.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.70 и 2.34.

    Прогноз: Обе команды имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

    Матчи аутсайдеров традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, да и нынешний наверняка получится результативным.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.01

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    Ставка и прогноз на матч «Кельн» — «Дармштадт» с коэффициентом 2.50. Дата матча: 20.04.2024. Прогнозы на футбол. Голепад на «Рейн Энерги»?
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