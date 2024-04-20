«Балтика»
Турнирное положение: сейчас команда Сергея Игнашевича располагается на 14-м месте в таблице РПЛ. Это зона стыковых матчей, от «Факела» и 12-й позиции расстояние в две победы.
Последние матчи: в 24-м туре «Балтика» в гостях нанесла разгромное поражение «Ахмату» со счетом 7:1. В том матче у калининградцев все получалось в атаке, а также залетела не без доли везения и глупых ошибок в обороне соперника. Главным героем стал 21-летний бразилец Алекс Фернандеш, оформивший хет-трик. Он только зимой переехал в РПЛ.
Балтика — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров
Ранее калининградцы уступили в гостях «Зениту» со счетом 0:1 и нанесли поражение дома «Пари НН» (2:0).
Не сыграют: травмировали колени два форварда Гузина и Фамейе, они выбыли до конца чемпионата.
Состояние команды: после мощной зимней закупки «Балтика» смотрится очень солидно, стала играть в очень комбинационный футбол, пошла постоянная острота в атаке, по-прежнему отлично используются стандартные положения, откуда приходит немало голов.
«Крылья Советов»
Турнирное положение: сейчас «Крылья Советов» идут на шестом месте в таблице РПЛ с 36 очками и продолжают бороться за медали. Сейчас отрыв от третьего места и «Динамо» составляет всего два очка.
Последние матчи: в 24-м туре команда Виталия Осинькина нанесла поражение на своем поле «Рубину» со счетом 2:0. Голами отметились защитник Юрий Горшков, отменно исполнивший штрафной, и Владимир Хубулов, поразивший пустые ворота на исходе матча.
До этого «Крылья Советов» обыграли в гостях «Урал» (2:1) и сыграли вничью дома с «Зенитом» (1:1).
Не сыграют: в команде очень много травмированных: Бейл, Бабкин, Шитов, Якуба, Цыпченко, из-за дисквалификации не сыграют Горшков и Витюгов. Все они игроки основы или ротации.
Состояние команды: после зимней паузы «Крылья Советов» не так ажурны и остры в атаке, зато стали намного более рациональны и сбалансированны. Команда нацелена на самые высокие места и имеет неплохие шансы достичь успеха.
Статистика для ставок
- В первом круге сильнее были самарцы, выигравшие 2:1
- В трех последних турах «Балтика» взяла 6 очков из 9 возможных
- «Крылья Советов» одержали две победы и сыграли один раз вничью за этот отрезок
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Балтики» дают 2,40, а на «Крылья Советов» — 3,40, ничья букмекерами оценивается в 3,20.
Тотал меньше 2 можно взять за 1,92, а тотал больше 2 за 1,88.
- 2.40Краснодар — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.00Дженоа — Лацио: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.82Кальяри — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: после зимнего межсезонья «Балтика» усилила атакующую и среднюю линию, пришло много талантливых южноамериканцев, Лисакович, молодой Козлов, игра теперь смотрится совсем по-иному. «Крылья Советов» априори очень атакующая команда с хорошим подбором игроков впереди.
Ставка: тотал больше 2 за 1,88.
Прогноз: более рисковым вариантом идет победа «Балтика». Команда Игнашевича на своем поле при горячей поддержке трибун играет намного лучше обычно.
Ставка: «Балтика» выиграет за 2,40.