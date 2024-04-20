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    Нас ждет жаркий матч в Калининграде

    «Балтика» — «Крылья Советов». Ставка (к. 1.88) и прогноз на чемпионат России 20 апреля 2024 года

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    20 апреля в 25-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и «Крылья Советов». Начало игры — в 16:30 мск. «Балтика» — «Крылья Советов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Апреля 2024 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 16:30 Крылья Советов Крылья Советов
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    «Балтика»

    Турнирное положение: сейчас команда Сергея Игнашевича располагается на 14-м месте в таблице РПЛ. Это зона стыковых матчей, от «Факела» и 12-й позиции расстояние в две победы.

    Последние матчи: в 24-м туре «Балтика» в гостях нанесла разгромное поражение «Ахмату» со счетом 7:1. В том матче у калининградцев все получалось в атаке, а также залетела не без доли везения и глупых ошибок в обороне соперника. Главным героем стал 21-летний бразилец Алекс Фернандеш, оформивший хет-трик. Он только зимой переехал в РПЛ.

    Балтика — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров

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    Ранее калининградцы уступили в гостях «Зениту» со счетом 0:1 и нанесли поражение дома «Пари НН» (2:0).

    Все прогнозы на РПЛ

    Не сыграют: травмировали колени два форварда Гузина и Фамейе, они выбыли до конца чемпионата.

    Состояние команды: после мощной зимней закупки «Балтика» смотрится очень солидно, стала играть в очень комбинационный футбол, пошла постоянная острота в атаке, по-прежнему отлично используются стандартные положения, откуда приходит немало голов.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: сейчас «Крылья Советов» идут на шестом месте в таблице РПЛ с 36 очками и продолжают бороться за медали. Сейчас отрыв от третьего места и «Динамо» составляет всего два очка.

    Последние матчи: в 24-м туре команда Виталия Осинькина нанесла поражение на своем поле «Рубину» со счетом 2:0. Голами отметились защитник Юрий Горшков, отменно исполнивший штрафной, и Владимир Хубулов, поразивший пустые ворота на исходе матча.

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    До этого «Крылья Советов» обыграли в гостях «Урал» (2:1) и сыграли вничью дома с «Зенитом» (1:1).

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    • Не сыграют: в команде очень много травмированных: Бейл, Бабкин, Шитов, Якуба, Цыпченко, из-за дисквалификации не сыграют Горшков и Витюгов. Все они игроки основы или ротации.

    Состояние команды: после зимней паузы «Крылья Советов» не так ажурны и остры в атаке, зато стали намного более рациональны и сбалансированны. Команда нацелена на самые высокие места и имеет неплохие шансы достичь успеха.

    Статистика для ставок

    • В первом круге сильнее были самарцы, выигравшие 2:1

    • В трех последних турах «Балтика» взяла 6 очков из 9 возможных

    • «Крылья Советов» одержали две победы и сыграли один раз вничью за этот отрезок

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Балтики» дают 2,40, а на «Крылья Советов» — 3,40, ничья букмекерами оценивается в 3,20.

    Тотал меньше 2 можно взять за 1,92, а тотал больше 2 за 1,88.

    Прогноз: после зимнего межсезонья «Балтика» усилила атакующую и среднюю линию, пришло много талантливых южноамериканцев, Лисакович, молодой Козлов, игра теперь смотрится совсем по-иному. «Крылья Советов» априори очень атакующая команда с хорошим подбором игроков впереди.

    Ставка: тотал больше 2 за 1,88.

    Прогноз: более рисковым вариантом идет победа «Балтика». Команда Игнашевича на своем поле при горячей поддержке трибун играет намного лучше обычно.

    Ставка: «Балтика» выиграет за 2,40.

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    Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Крылья Советов» с коэффициентом 1.88. Дата матча: 20.04.2024. Прогнозы на футбол. Нас ждет жаркий матч в Калининграде
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