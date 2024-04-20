20 апреля в 25-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и «Крылья Советов». Начало игры — в 16:30 мск. «Балтика» — «Крылья Советов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Балтика»

Турнирное положение: сейчас команда Сергея Игнашевича располагается на 14-м месте в таблице РПЛ. Это зона стыковых матчей, от «Факела» и 12-й позиции расстояние в две победы.

Последние матчи: в 24-м туре «Балтика» в гостях нанесла разгромное поражение «Ахмату» со счетом 7:1. В том матче у калининградцев все получалось в атаке, а также залетела не без доли везения и глупых ошибок в обороне соперника. Главным героем стал 21-летний бразилец Алекс Фернандеш, оформивший хет-трик. Он только зимой переехал в РПЛ.

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Ранее калининградцы уступили в гостях «Зениту» со счетом 0:1 и нанесли поражение дома «Пари НН» (2:0).

Все прогнозы на РПЛ

Не сыграют: травмировали колени два форварда Гузина и Фамейе, они выбыли до конца чемпионата.

Состояние команды: после мощной зимней закупки «Балтика» смотрится очень солидно, стала играть в очень комбинационный футбол, пошла постоянная острота в атаке, по-прежнему отлично используются стандартные положения, откуда приходит немало голов.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: сейчас «Крылья Советов» идут на шестом месте в таблице РПЛ с 36 очками и продолжают бороться за медали. Сейчас отрыв от третьего места и «Динамо» составляет всего два очка.

Последние матчи: в 24-м туре команда Виталия Осинькина нанесла поражение на своем поле «Рубину» со счетом 2:0. Голами отметились защитник Юрий Горшков, отменно исполнивший штрафной, и Владимир Хубулов, поразивший пустые ворота на исходе матча.

До этого «Крылья Советов» обыграли в гостях «Урал» (2:1) и сыграли вничью дома с «Зенитом» (1:1).

Не сыграют: в команде очень много травмированных: Бейл, Бабкин, Шитов, Якуба, Цыпченко, из-за дисквалификации не сыграют Горшков и Витюгов. Все они игроки основы или ротации.

Состояние команды: после зимней паузы «Крылья Советов» не так ажурны и остры в атаке, зато стали намного более рациональны и сбалансированны. Команда нацелена на самые высокие места и имеет неплохие шансы достичь успеха.

Статистика для ставок

В первом круге сильнее были самарцы, выигравшие 2:1

В трех последних турах «Балтика» взяла 6 очков из 9 возможных

«Крылья Советов» одержали две победы и сыграли один раз вничью за этот отрезок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Балтики» дают 2,40, а на «Крылья Советов» — 3,40, ничья букмекерами оценивается в 3,20.

Тотал меньше 2 можно взять за 1,92, а тотал больше 2 за 1,88.

Прогноз: после зимнего межсезонья «Балтика» усилила атакующую и среднюю линию, пришло много талантливых южноамериканцев, Лисакович, молодой Козлов, игра теперь смотрится совсем по-иному. «Крылья Советов» априори очень атакующая команда с хорошим подбором игроков впереди.

Ставка: тотал больше 2 за 1,88.

Прогноз: более рисковым вариантом идет победа «Балтика». Команда Игнашевича на своем поле при горячей поддержке трибун играет намного лучше обычно.

Ставка: «Балтика» выиграет за 2,40.