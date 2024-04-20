«Тюмень»
Турнирное положение: Тюменцы отлично начали сезон, но со временем выпали из группы лидеров. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом вылет «Тюмени» не угрожает, да и до топ-4 недалеко. Отставание от идущей зоны стыков «Родины» составляет 4 пункта.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три очка. «Тюмень» сломила сопротивление «Волгаря» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» выиграла всего 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 4 пропущенных.
Причем только в минувшем туре тюменцы забили свои первые весенние голы. До того команда не отличалась в 6 матчах кряду.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Тюменцы имеют довольно скромный по именам состав. Впрочем, команда уже прыгнула выше головы.
Матчи против нижнекамцев для команды традиционно проходят успешно. Из 5 очных поединков тюменцы победили трижды при 2 поражениях.
Интересно, что «Тюмень» в трех последних очных встречах обыгрывала «Нефтехимик». Причем в них сибиряки не пропустили ни разу.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Команда Кирилла Новикова весной демонстрирует симпатичный футбола. На текущий момент нижнекамцы находятся на 7 месте турнирной таблицы первой лиги.
Причем «Нефтехимик» на 7 очков отстает от 4 позиции. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись: всего 25 голов в 26 матчах первенства.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда потерпела обиднейшую коллизию. «Нефтехимик» разгромно уступил махачкалинскому «Динамо» (0:3).
Причем до того команда минимально переиграла хабаровчан. Зато чуть ранее нижнекамцы расписали мировую с «Акроном» (1:1).
Вообще, «Нефтехимик» в 5 своих последних матчах выиграл 3 раза. В этих поединках подопечные Новикова отличились 7 точными ударами при 5 пропущенных голах.
Не сыграют: Алексей Бердников — дисквалифицирован.
Состояние команды: нижнекамцы до последней встречи блистали стабильностью результатов. «Нефтехимик» явно быстро опомнится от последней коллизии.
Да и в весеннем цикле «Нефтехимик» смотрится выгодно. Вот только очков уже растеряно немало, и побороться за выход в РПЛ будет очень сложно.
Причем весенний цикл подопечные Новикова начали с 3 побед кряду. Причем две из них получились с разницей в 2 мяча, а одна — в три.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Нефтехимик» явно намеревается приблизиться к группе лидеров.
Статистика для ставок
- «Тюмень» не выигрывает в 3 матчах кряду
- Красноярцы атакуют лучше всех в лиге — 45 голов
- Хабаровчане в среднем забивают почти гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тюмень» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.23.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.26 и 1.62.
- 2.40Краснодар — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.20Атлетик — Гранада: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.00Дженоа — Лацио: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Номинальные гости нынче выглядят монолитнее тюменцев, к тому же весной явно прибавили.
Тюменцы крайне нестабильны, и последняя виктория явно не станет поворотным моментом.
Ставка: Победа «Нефтехимика» за 3.23.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.26