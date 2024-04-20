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    «Тюмень» — «Нефтехимик». Ставка (к. 3.23) и прогноз на футбол, Первая лига, 20 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тюмень» — «Нефтехимик»
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    Кирилл Новиков
    20 апреля в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Тюмень» и «Нефтехимик». Начало игры — в 11:30 мск. «Тюмень» — «Нефтехимик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 20 Апреля 2024 года
    Тюмень
  • Россия. ФНЛ
    •  Тюмень 11:30 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
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    «Тюмень»

    Турнирное положение: Тюменцы отлично начали сезон, но со временем выпали из группы лидеров. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом вылет «Тюмени» не угрожает, да и до топ-4 недалеко. Отставание от идущей зоны стыков «Родины» составляет 4 пункта.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла три очка. «Тюмень» сломила сопротивление «Волгаря» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» выиграла всего 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 4 пропущенных.

    Причем только в минувшем туре тюменцы забили свои первые весенние голы. До того команда не отличалась в 6 матчах кряду.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Тюменцы имеют довольно скромный по именам состав. Впрочем, команда уже прыгнула выше головы.

    Матчи против нижнекамцев для команды традиционно проходят успешно. Из 5 очных поединков тюменцы победили трижды при 2 поражениях.

    Интересно, что «Тюмень» в трех последних очных встречах обыгрывала «Нефтехимик». Причем в них сибиряки не пропустили ни разу.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Команда Кирилла Новикова весной демонстрирует симпатичный футбола. На текущий момент нижнекамцы находятся на 7 месте турнирной таблицы первой лиги.

    Причем «Нефтехимик» на 7 очков отстает от 4 позиции. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись: всего 25 голов в 26 матчах первенства.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда потерпела обиднейшую коллизию. «Нефтехимик» разгромно уступил махачкалинскому «Динамо» (0:3).

    Причем до того команда минимально переиграла хабаровчан. Зато чуть ранее нижнекамцы расписали мировую с «Акроном» (1:1).

    Вообще, «Нефтехимик» в 5 своих последних матчах выиграл 3 раза. В этих поединках подопечные Новикова отличились 7 точными ударами при 5 пропущенных голах.

    Не сыграют: Алексей Бердников — дисквалифицирован.

    Состояние команды: нижнекамцы до последней встречи блистали стабильностью результатов. «Нефтехимик» явно быстро опомнится от последней коллизии.

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    Да и в весеннем цикле «Нефтехимик» смотрится выгодно. Вот только очков уже растеряно немало, и побороться за выход в РПЛ будет очень сложно.

    Причем весенний цикл подопечные Новикова начали с 3 побед кряду. Причем две из них получились с разницей в 2 мяча, а одна — в три.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Нефтехимик» явно намеревается приблизиться к группе лидеров.

    Статистика для ставок

    • «Тюмень» не выигрывает в 3 матчах кряду

    • Красноярцы атакуют лучше всех в лиге — 45 голов

    • Хабаровчане в среднем забивают почти гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тюмень» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.23.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.26 и 1.62.

    Прогноз: Номинальные гости нынче выглядят монолитнее тюменцев, к тому же весной явно прибавили.

    Тюменцы крайне нестабильны, и последняя виктория явно не станет поворотным моментом.

    Ставка: Победа «Нефтехимика» за 3.23.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.26

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    Ставка и прогноз на матч «Тюмень» — «Нефтехимик» с коэффициентом 3.23. Дата матча: 20.04.2024. Прогнозы на футбол. Быстрая реабилитация нижнекамцев?
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