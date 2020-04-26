«Локомотив-Памир» — «Хатлон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Таджикистана 26 апреля 2020 года

В воскресенье, 26 апреля, «Локомотив-Памир» на своем поле примет «Хатлон» в рамках четвертого тура чемпионата Таджикистана. Встреча, которая пройдет в Душанбе, начнется в 14:30 по московскому времени. Прогноз на «Локомотив-Памир» — «Хатлон».

«Локомотив-Памир»

Команда в прошлом сезоне одержала победу в Первой лиге страны,завоевав путевку в элиту. «Железнодорожники» не будут «мальчиками для битья» — это базовый клуб молодежной сборной.

В 26 играх второго по рангу дивизиона команда одержала 19 викторий, четыре раза сыграла вничью и три игры проиграла, разница мячей — 80:24.

Первый тур в элите «Локомотив-Памир» завершил вничью, поделив дома очки с еще одним новичком — «Файзкандом» (2:2).

Во втором туре «железнодорожники» одержали домашнюю победу в дерби с «Душанбе-83» со счетом 1:0 и с 4 очками занимает 4 место в таблице.

Тем не менее, в третьем туре коллектив проиграл «ЦСКА-Памиру» (1:3), и теперь занимает седьмое место из 10-ти.

«Хатлон»

«Хатлон» набрал семь очков. За командой закреплена вторая позиция.

Команда выиграла у «Истаравшана» в первом туре 2:1. После этого была не совсем убедительная победа в гостях у «Худжанда» с результатом 2:3.

В третьем поединке клубу не удалось победить, и он довольствовался ничьей 2:2 с «Истиклолом».

Сейчас статистика голов выглядит так — семь забитых и пять пропущенных.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85, тогда как успех хозяев оценивается в 3,25, ничья — в 3,75.

Рекомендуем ставить на то, что «Хатлон» выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0