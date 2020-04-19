«Дирианген» — «Реал Мадрис». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 19 апреля 2020 года

В ночь с субботы на воскресенье в заключительном туре регулярного чемпионата Никарагуа «Дириангеном» на своем поле сыграет с «Реал Мадрис». Игра начнется в 00:00 по Москве. Прогноз на «Дирианген» — «Реал Мадрис».

«Дирианген»

«Дирианген» с 32 зачетными пунктами за тур до конца регулярного первенства находится на третьей строке в турнирной таблице, уступая второй позиции только по разнице мячей, которую почти невозможно отыграть.

Последние две игры чемпионата «черно-белые» завершили безголевыми ничьими, поделив очки на выезде с «Халапой» и «Реал Эстели» в последнем игровом дне.

Перед этими встречами они сперва были разгромлены в гостях «Ювентус Халапа» со счетом 0:3, в затем с таким же результатом дома одолели «Чинандегу».

Восемь домашних матчей этого первенства принесли «Дириангену» шесть победных результатов при одном поражении и мировом исходе, разница мячей составляет 13:3.

«Реал Мадрис»

«Реал Мадрис» с 17 набранными очками идет на восьмой позиции. От шестерки команда отстает на три очка, но шансы на плей-офф мизерные, так как разница мячей составляет минус 11.

Накануне «короли» на своей территории переиграли «Чинандегу» со счетом 2:0. Этой викторий они прервали 4-матчевую безвыигрышную серию, где было три поражения и одна ничья.

Мировая пришлась на домашнюю игру с ФК «Манагуа» (0:0), поражения состоялись в гостевых встречах от «Лас-Сабанас» (1:2), «Ферретти» (0:4) и «Ювентус Манагуа» (0:3).

В восьми выездных поединках «Реал Мадрис» смог выиграть одну игру и семь матчей проиграл, разница забитых и пропущенных — 4:19.

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В первом круге «Дирианген» победил на выезде (1:0), в прошлом сезоне «черно-белые» победили дважды — 2:0 и 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Дирианген» — 1.30, победа «Реал Мадрис» — 9.10, ничья — 5.00.

У «Дириангена» мало шансов на вторую позицию, но своего предстоящего противника хозяева зачастую обыгрывают «всухую». По всей видимости, эта тенденция продолжится. Наши прогноз и ставка — «Дирианген»победит и не пропустит: да. 0