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    «Реал Мадрис» — «Чинандега»: гости не проиграют?

    «Реал Мадрис» — «Чинандега». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 16 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Реал Мадрис» — «Чинандега»
    Футболист «Чинандеги»
    В четверг, 16 апреля, в рамках 17-го тура чемпионата Никарагуа «Реал Мадрис» на своем поле сыграет с «Чинандегой». Начало встречи — в 04:00 по мск. Прогноз на «Реал Мадрис» — «Чинандега».
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    Футбол. Никарагуа. Лига Примера 16 Апреля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.62
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.80
  • Ставка!
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    «Реал Мадрис»

    За два тура до конца регулярного чемпионата Никарагуа «Реал Мадрис» с 14 очками идет на восьмом месте, уступая топ-6 шесть пунктов. У команды почти нет шансов на плей-офф.

    На данный момент у «королей» 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой они три встречи проиграли и одну свели вничью, забив за весь этот отрезок всего лишь один гол.

    Мировая в этот период была дома с лидером ФК «Манагуа» (0:0). Фиаско пришлись на выездные встречи с «Лас-Сабанас» (1:2), «Ферретти» (0:4) и «Ювентус Манагуа» (0:3).

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    • Восемь домашних игр текущего первенства принесли «Реалу» две виктории, столько же ничейных исходов и три поражения, разница забитых и пропущенных — 8:6.

    «Чинандега»

    «Чинандега» с 18 зачетными пунктами находится на седьмой позиции, отставая от первой шестерки на два очка.

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    «Красно-черные» проиграли два последних матча, уступив командам из верхушки таблицы — «Дириангену» (0:3) в гостях и «Реал Эстели» (1:3) в родных стенах.

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    • Перед этими неудачными играми они дважды победили, поочередно одолев на своей территории 4:0 «Ювентус Манагуа» и 1:0 на выезде «Халапу».

    Вне родных стен «Чинандега» смогла одержать в этом сезоне только одну викторию в восьми матчах, дважды сыграла вничью и пять встреч проиграла, разница мячей — 4:19.

    В первом круге «Чинандега» дома выиграла (2:1), в прошлом сезоне «красно-белые» также победили (2:1), на выезде сыграли вничью — 1:1.

    Прогноз на «Реал Мадрис» — «Чинандега»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Реал Мадрис» — 1.70, победа «Чинандеги» — 4.30, ничья — 3.80.

    Прогнозируем, что «Чинандега» сможет разжиться очками в выездной игре, так как «красно-белые» еще претендуют на выход в плей-офф. 0

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    «Реал Мадрис» — «Чинандега». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 16 апреля 2020 года. Прогноз на «Реал Мадрис» — «Чинандега». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
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