КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио Бускетс«Барселона Б» Гвардиолы. Где они сейчас? «Интер» — «Арсенал». Лига чемпионов 2003/2004Вечер имени Анри. Вспоминаем, как «Арсенал» Венгера разнес «Интер» в ЛЧ 2003/04 У Месси конфликт с руководством «Барселоны» «Интер» — лучший вариант для Месси в случае ухода
  • 11:18
    • Малкин — в топ-15 лучших центрфорвардов НХЛ
  • 09:23
    • Власти Санкт-Петербурга не намерены отказываться от Евро-2020
  • 07:00
    • Из-за коронавируса отменен Международный кубок чемпионов
  • 21:41
    • «Реал» интересуется Упамекано
  • 17:18
    • «Барселона» опровергла коррупционные обвинения со стороны бывшего вице-президента
  • 16:34
    • «Сочи» договорился с футболистами о снижении зарплат на 50 процентов
  • 16:23
    • Нойер хочет зарабатывать в «Баварии» больше 20 миллионов евро в год
    Все новости спорта

    Прервет ли «Окоталь» проигрышную серию с «Ферретти»?

    «Окоталь» — «Ферретти». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 13 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Никарагуа Прогнозы на Лигу Примера Никарагуа
    Прогноз на «Окоталь» — «Ферретти»
    Футболисты «Ферретти»
    В ночь с воскресенья на понедельник в 16-м туре чемпионата Никарагуа «Окоталь» на своем поле примет «Ферретти». Игра начнется в 01:00 по мск. Прогноз на «Окоталь» — «Ферретти».

    «Окоталь»

    У «Окоталя» сейчас не лучшие времена. За последние шесть встреч чемпионата Никарагуа команда проиграла в пяти из них и раз смогла сыграть вничью.

    Сперва в этот период «желто-синие» потерпели четыре фиаско подряд, оказавшись слабее на выезде «Дириангена» и «Реал Мадрис» (по 0:2), а также в родных стенах «Реал Эстели» и «Халапы» (по 1:2).

    Мировая состоялась тур тому назад дома с соседом по таблице «Депортиво Лас-Сабанас» (1:1), а в следующем матче они проиграли в гостях ФК «Манагуа» (1:2).

    Из-за этой неудачной серии «Окоталь» окатился на дно турнирной таблицы первенства, имея в своей копилке всего 10 баллов, отставая на очко от ближайшей команды.

  • Магия Востока. Семь игроков, которые спасли свою карьеру, переехав в Китай
  • Рассказываем об игроках, которые доказали, что переезд в китйскую Суперлигу был правильным решением
  • Сегодня

    • В восьми домашних встречах этого сезона коллектив одержал всего лишь две виктории, трижды сыграл вничью и столько же игр проиграл, разница мячей — 7:7.

    «Ферретти»

    «Ферратти» с 24 зачетными пунктами находится на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Никарагуа, почти обеспечив себе место в зоне плей-офф.

  • Английская футбольная лига. Как планируют доигрывать сезон?
  • Что ждет английские Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2?
  • Вчера

    • У «красно-черных» сейчас неплохой период, в котором они смогли выиграть три домашних встречи и уступили в одной выездной игре.

    Поражение было от «Дириангена» (1:2), переиграть удалось «Чинандегу» (7:0), «Реал Эстели» (1:0) и «Реал Мадрис» (4:0) в последнем туре.

    Все прогнозы на футбол

    Семь выездных поединков этого чемпионата принесли «Ферретти» две виктории, столько же мировых и три фиаско, разница забитых и пропущенных — 7:10.

    В первом круге «Ферратти» дома победил (2:1), в прошлом сезоне «красно-черные» дважды одолели «Окоталь» — 5:1 и 2:1. Отметим, что «Ферретти» выиграл 11 последних встреч у предстоящего противника.

    Прогноз на «Окоталь» — «Ферретти»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ферретти» предлагают — 2.05.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    На викторию «Окоталя» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.50.

    «Окоталь» имеет ужасную статистику против «Ферретти», но так как «красно-черные» почти решили вопрос с выходом в плей-офф, рискнем в этой игре поставить на 1Х. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Городея — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.60
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 18:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Чинандега — Реал Эстели
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Халапа — Дирианген
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Депортиво Лас-Сабанас — ФК Манагуа
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ювентус Манагуа — Реал Мадрис
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тайбэй Татунг — Тайпауер
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Худжанд — Хатлон
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Истиклол — ЦСКА Памир
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Минск — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Смолевичи — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  5.00
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Завтра в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Ислочь
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    В 2011 году «Ньюкасл» отыгрался после 0:4 к перерыву против «Арсенала»
  • Как часто перерыв влияет на итоговый результат?
    • 04:58 08/04/2020     Эден Азар
  • Почему Азар пока не заиграл в «Реале»?
    • 06:32 07/04/2020     Флик продлил контракт до 2023 года
  • Флик идет по стопам Гвардиолы
    • 04:01 05/04/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    «Окоталь» — «Ферретти». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 13 апреля 2020 года. Прогноз на «Окоталь» — «Ферретти». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
    Тоже интересно
    Паулиньо Футбол Магия Востока. Семь игроков, которые спасли свою карьеру, переехав в КитайРассказываем об игроках, которые доказали, что переезд в китйскую Суперлигу был правильным решением 01:060
  • 09:54
    • «Реал» может подписать форварда «Тоттенхэма»
  • 12:54
    • Семин: Отлично, что договорились о снижении зарплаты
  • 12:37
    • «Локомотив» продлил контракт с защитником
    Уэйн Руни, «Дерби Каунти» Футбол Английская футбольная лига. Как планируют доигрывать сезон?Что ждет английские Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2? Вчера в 16:540
  • Экспресс дня

  • Пополнит ли БАТЭ свою копилку после выезда в Минск?
  • 5.00
    •
  • 12:21
    • «Норвич» подписал хавбека сборной Люксембурга
  • 12:04
    • Матчи АПЛ могут закрыть для болельщиков до 2021 года
  • 11:48
    • «Наполи» проявляет интерес к двум защитникам киевского «Динамо»
    Каспер Шмейхель Футбол Команда сезона АПЛ от Sky Sports. Шмейхель вытеснил Алиссона, Хименес сильнее ФирминоСписок составлен на основе 34 статистических показателей Вчера в 16:110
  • 11:33
    • Князь Монако пообещал финансовую помощь клубу
  • 09:38
    • Клубы НБА из-за коронавируса хотят перенести драфт-2020
  • 09:07
    • Клуб Карреры заплатил штраф за фана и подарил ему абонемент
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие