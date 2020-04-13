«Окоталь» — «Ферретти». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 13 апреля 2020 года

В ночь с воскресенья на понедельник в 16-м туре чемпионата Никарагуа «Окоталь» на своем поле примет «Ферретти». Игра начнется в 01:00 по мск. Прогноз на «Окоталь» — «Ферретти».

«Окоталь»

У «Окоталя» сейчас не лучшие времена. За последние шесть встреч чемпионата Никарагуа команда проиграла в пяти из них и раз смогла сыграть вничью.

Сперва в этот период «желто-синие» потерпели четыре фиаско подряд, оказавшись слабее на выезде «Дириангена» и «Реал Мадрис» (по 0:2), а также в родных стенах «Реал Эстели» и «Халапы» (по 1:2).

Мировая состоялась тур тому назад дома с соседом по таблице «Депортиво Лас-Сабанас» (1:1), а в следующем матче они проиграли в гостях ФК «Манагуа» (1:2).

Из-за этой неудачной серии «Окоталь» окатился на дно турнирной таблицы первенства, имея в своей копилке всего 10 баллов, отставая на очко от ближайшей команды.

В восьми домашних встречах этого сезона коллектив одержал всего лишь две виктории, трижды сыграл вничью и столько же игр проиграл, разница мячей — 7:7.

«Ферретти»

«Ферратти» с 24 зачетными пунктами находится на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Никарагуа, почти обеспечив себе место в зоне плей-офф.

У «красно-черных» сейчас неплохой период, в котором они смогли выиграть три домашних встречи и уступили в одной выездной игре.

Поражение было от «Дириангена» (1:2), переиграть удалось «Чинандегу» (7:0), «Реал Эстели» (1:0) и «Реал Мадрис» (4:0) в последнем туре.

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Семь выездных поединков этого чемпионата принесли «Ферретти» две виктории, столько же мировых и три фиаско, разница забитых и пропущенных — 7:10.

В первом круге «Ферратти» дома победил (2:1), в прошлом сезоне «красно-черные» дважды одолели «Окоталь» — 5:1 и 2:1. Отметим, что «Ферретти» выиграл 11 последних встреч у предстоящего противника.

Прогноз на «Окоталь» — «Ферретти»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ферретти» предлагают — 2.05.

На викторию «Окоталя» дают — 3.35, ничья оценена — в 3.50.

«Окоталь» имеет ужасную статистику против «Ферретти», но так как «красно-черные» почти решили вопрос с выходом в плей-офф, рискнем в этой игре поставить на 1Х. 0