«Манагуа» — «Окоталь». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 9 апреля 2020 года

«Манагуа»
«Манагуа» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Никарагуа, набрав в 14 поединках 30 очков, оторвавшись от двух своих преследователей на три балла.
В первенстве «столичные» не знают горечи поражений уже в восьми играх подряд, выиграв в этом отрезке в пяти из них при двух мировых исходах.
Стоит отметить, что последние две встречи чемпионата команда из столицы Никарагуа свела вничью. Сперва она дома поделила очки с «Реал Эстели» (1:1), а в минувшем туре было 0:0 с «Реал Мадрис» на выезде.
На своей арене «Манагуа» в этом сезоне играет очень уверенно. В шести играх команда добыла пять викторий и раз сыграла вничью, разница забитых и пропущенных — 15:6.
«Окоталь»
«Окоталь» с десятью зачетными баллами расположился на девятой строке, опережая только по дополнительным показателям последнюю позицию.
«Желто-синие» сейчас переживают не лучший период. За последние пять встреч первенства, они проиграли в четырех из них при одном мировом исходе.
Этот ничейный результат состоялся в минувшем туре, когда они на своей арене сыграли 1:1 с «Депортиво Лас-Сабанас», а перед этим уступили в четырех поединках кряду с общим счетом 2:8.
На выезде «Окоталь» в этом чемпионате выступает сверхнеудачно. В шести поединках команда только раз сыграла вничью и пять игр проиграла, разница мячей — 2:13.
В первом круге «Окоталь» на своей арене неожиданно одолел ФК «Манагуа» со счетом 3:1, в прошлом сезоне «столичные» дома победили 3:0, а в другом матче была ничья 1:1.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Манагуа» предлагают — 1.33.
На викторию «Окоталя» дают — 7.30, ничья оценена — в 4.60.
Прогнозируем, что «Манагуа» поквитается с аутсайдером за фиаско в первом круге, одолев его в родных стенах с разницей в несколько мячей. 0