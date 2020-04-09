«Манагуа» — «Окоталь». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 9 апреля 2020 года

В ночь со среды на четверг в 15-м туре чемпионата Никарагуа «Манагуа» на своем поле примет «Окоталь». Игра начнется в 01:30 по мск. Прогноз на «Манагуа» — «Окоталь».

«Манагуа»

«Манагуа» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Никарагуа, набрав в 14 поединках 30 очков, оторвавшись от двух своих преследователей на три балла.

В первенстве «столичные» не знают горечи поражений уже в восьми играх подряд, выиграв в этом отрезке в пяти из них при двух мировых исходах.

Стоит отметить, что последние две встречи чемпионата команда из столицы Никарагуа свела вничью. Сперва она дома поделила очки с «Реал Эстели» (1:1), а в минувшем туре было 0:0 с «Реал Мадрис» на выезде.

На своей арене «Манагуа» в этом сезоне играет очень уверенно. В шести играх команда добыла пять викторий и раз сыграла вничью, разница забитых и пропущенных — 15:6.

«Окоталь»

«Окоталь» с десятью зачетными баллами расположился на девятой строке, опережая только по дополнительным показателям последнюю позицию.

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«Желто-синие» сейчас переживают не лучший период. За последние пять встреч первенства, они проиграли в четырех из них при одном мировом исходе.

Этот ничейный результат состоялся в минувшем туре, когда они на своей арене сыграли 1:1 с «Депортиво Лас-Сабанас», а перед этим уступили в четырех поединках кряду с общим счетом 2:8.

На выезде «Окоталь» в этом чемпионате выступает сверхнеудачно. В шести поединках команда только раз сыграла вничью и пять игр проиграла, разница мячей — 2:13.

В первом круге «Окоталь» на своей арене неожиданно одолел ФК «Манагуа» со счетом 3:1, в прошлом сезоне «столичные» дома победили 3:0, а в другом матче была ничья 1:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Манагуа» предлагают — 1.33.

На викторию «Окоталя» дают — 7.30, ничья оценена — в 4.60.

Прогнозируем, что «Манагуа» поквитается с аутсайдером за фиаско в первом круге, одолев его в родных стенах с разницей в несколько мячей. 0