«Депортиво Лас-Сабанас» — «Халапа». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч чемпионата Никарагуа 9 апреля 2020 года

«Депортиво Лас-Сабанас»
«Депортиво Лас-Сабанас» с десятью зачетными пунктами замыкает турнирную таблицу чемпионата Никарагуа. До зоны плей-офф команде недостает восьми баллов.
В последнее время «трехцветные» демонстрируют как для аутсайдера неплохие результаты, проиграв лишь раз за пять встреч, еще была одна виктория и три мировых исхода.
В своей последней игре команда на выезде сыграла на выезде 1:1 с соседом по турнирной таблице «Окоталем», а перед этим сперва дома одолела «Реал Мадрис» (2:1), а еще ранее уступила в гостях «Реал Эстели» (0:1).
Шесть матчей на своей арене в текущем сезоне первенства принесли «Депортиво» один выигрыш, три мировых исхода и два поражение, соотношение мячей составляет — 5:7.
«Халапа»
«Халапа» с 21 пунктом находится на пятой строке в турнирной таблице чемпионата Никарагуа, опережая на пять очков седьмую непроходную строку.
В минувшем туре «зелено-белые» неожиданно на своей территории уступили «Чинандеге» со счетом 0:1, пропустив еще в дебюте поединка, а до этого выиграли две игры подряд.
В этот удачный для себя период они сперва в родных стенах разобрались с «Ювентус Манагуа» (2:0), а затем оказались сильнее на выезде «Окоталя» (2:1).
На выезде в текущем розыгрыше чемпионата Никарагуа «Халапа» выиграла лишь раз, еще было две ничьи и четыре встречи команда проиграла, разница забитых и пропущенных — 6:10.
В первом круге «Халапа» дома победила со счетом 1:0, а в минувшем первенстве «Лас-Сабанас» в родных стенах выиграл 3:0, а на выезде была ничья 1:1.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Халапы» — 2.15, победа «Депортиво Лас-Сабанас» — 3.10, ничья — 3.40.
Прогнозируем, что в этом поединке будет зафиксирована ничья, так как хозяева сейчас довольно-таки в неплохой форме как для аутсайдера, а гости вот уже шесть встреч играют бескомпромиссно. Ставим на ничью. 0