«Депортиво Лас-Сабанас» — «Халапа». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч чемпионата Никарагуа 9 апреля 2020 года

В четверг, 9 апреля, в 15-м туре чемпионата Никарагуа «Депортиво Лас-Сабанас» дома примет «Халапу». Начало игры — в 01:00 по мск. Прогноз на «Депортиво Лас-Сабанас» — «Халапа».

«Депортиво Лас-Сабанас»

«Депортиво Лас-Сабанас» с десятью зачетными пунктами замыкает турнирную таблицу чемпионата Никарагуа. До зоны плей-офф команде недостает восьми баллов.

В последнее время «трехцветные» демонстрируют как для аутсайдера неплохие результаты, проиграв лишь раз за пять встреч, еще была одна виктория и три мировых исхода.

В своей последней игре команда на выезде сыграла на выезде 1:1 с соседом по турнирной таблице «Окоталем», а перед этим сперва дома одолела «Реал Мадрис» (2:1), а еще ранее уступила в гостях «Реал Эстели» (0:1).

Шесть матчей на своей арене в текущем сезоне первенства принесли «Депортиво» один выигрыш, три мировых исхода и два поражение, соотношение мячей составляет — 5:7.

«Халапа»

«Халапа» с 21 пунктом находится на пятой строке в турнирной таблице чемпионата Никарагуа, опережая на пять очков седьмую непроходную строку.

В минувшем туре «зелено-белые» неожиданно на своей территории уступили «Чинандеге» со счетом 0:1, пропустив еще в дебюте поединка, а до этого выиграли две игры подряд.

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В этот удачный для себя период они сперва в родных стенах разобрались с «Ювентус Манагуа» (2:0), а затем оказались сильнее на выезде «Окоталя» (2:1).

На выезде в текущем розыгрыше чемпионата Никарагуа «Халапа» выиграла лишь раз, еще было две ничьи и четыре встречи команда проиграла, разница забитых и пропущенных — 6:10.

В первом круге «Халапа» дома победила со счетом 1:0, а в минувшем первенстве «Лас-Сабанас» в родных стенах выиграл 3:0, а на выезде была ничья 1:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Халапы» — 2.15, победа «Депортиво Лас-Сабанас» — 3.10, ничья — 3.40.

Прогнозируем, что в этом поединке будет зафиксирована ничья, так как хозяева сейчас довольно-таки в неплохой форме как для аутсайдера, а гости вот уже шесть встреч играют бескомпромиссно. Ставим на ничью. 0