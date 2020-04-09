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    «Депортиво Лас-Сабанас» — «Халапа»: будет ничья?

    «Депортиво Лас-Сабанас» — «Халапа». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч чемпионата Никарагуа 9 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Депортиво Лас-Сабанас» — «Халапа»
    «Депортиво Лас-Сабанас»
    В четверг, 9 апреля, в 15-м туре чемпионата Никарагуа «Депортиво Лас-Сабанас» дома примет «Халапу». Начало игры — в 01:00 по мск. Прогноз на «Депортиво Лас-Сабанас» — «Халапа».

    «Депортиво Лас-Сабанас»

    «Депортиво Лас-Сабанас» с десятью зачетными пунктами замыкает турнирную таблицу чемпионата Никарагуа. До зоны плей-офф команде недостает восьми баллов.

    В последнее время «трехцветные» демонстрируют как для аутсайдера неплохие результаты, проиграв лишь раз за пять встреч, еще была одна виктория и три мировых исхода.

    В своей последней игре команда на выезде сыграла на выезде 1:1 с соседом по турнирной таблице «Окоталем», а перед этим сперва дома одолела «Реал Мадрис» (2:1), а еще ранее уступила в гостях «Реал Эстели» (0:1).

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    • Шесть матчей на своей арене в текущем сезоне первенства принесли «Депортиво» один выигрыш, три мировых исхода и два поражение, соотношение мячей составляет — 5:7.

    «Халапа»

    «Халапа» с 21 пунктом находится на пятой строке в турнирной таблице чемпионата Никарагуа, опережая на пять очков седьмую непроходную строку.

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    В минувшем туре «зелено-белые» неожиданно на своей территории уступили «Чинандеге» со счетом 0:1, пропустив еще в дебюте поединка, а до этого выиграли две игры подряд.

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    В этот удачный для себя период они сперва в родных стенах разобрались с «Ювентус Манагуа» (2:0), а затем оказались сильнее на выезде «Окоталя» (2:1).

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    • На выезде в текущем розыгрыше чемпионата Никарагуа «Халапа» выиграла лишь раз, еще было две ничьи и четыре встречи команда проиграла, разница забитых и пропущенных — 6:10.

    В первом круге «Халапа» дома победила со счетом 1:0, а в минувшем первенстве «Лас-Сабанас» в родных стенах выиграл 3:0, а на выезде была ничья 1:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Халапы» — 2.15, победа «Депортиво Лас-Сабанас» — 3.10, ничья — 3.40.

    Прогнозируем, что в этом поединке будет зафиксирована ничья, так как хозяева сейчас довольно-таки в неплохой форме как для аутсайдера, а гости вот уже шесть встреч играют бескомпромиссно. Ставим на ничью. 0

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    «Депортиво Лас-Сабанас» — «Халапа». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч чемпионата Никарагуа 9 апреля 2020 года. Прогноз на «Депортиво Лас-Сабанас» — «Халапа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.40
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